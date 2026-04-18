Ødegaards fremtid under lupen før storkamp – Eksperter usikre, Solbakken trygg

Usikkerheten rundt Martin Ødegaards skadestatus og fremtidige kontrakt med Arsenal preger oppladningen til den avgjørende kampen mot Manchester City. Supportere og mediefolk diskuterer nordmannens rolle i klubben, mens landslagstrener Ståle Solbakken er trygg på at Ødegaard blir værende.

Martin Ødegaard s fremtid i Arsenal er i ferd med å bli et hett tema, spesielt i lys av den kommende storkampen mot Manchester City , som kan ha stor innvirkning på tittelkampen i Premier League . Trener Mikel Arteta uttaler til VG at det Martin gir til klubben, laget og ham personlig er enormt, men at nordmannen har vært uheldig med skader denne sesongen. Ødegaard var blant spillerne som kunne være tilgjengelige for søndagens kamp, men hans tilgjengelighet er usikker.

Supportere og mediefolk følger situasjonen nøye. Tom Canton, som lager supporterpodkasten Gooner Talk, påpeker at Declan Rices fremgang og overtakelse av kapteinsbindet kan skape spørsmål rundt Ødegaards rolle i Arsenal på lengre sikt, spesielt siden det gjenstår to år av kontrakten hans til sommeren. Dette er ofte et kritisk punkt i en spillers karriere, hvor store avgjørelser må tas. Canton spekulerer i at et stort pengebud fra en annen klubb sommeren kan gjøre det vanskelig for Arsenal å si nei. Art de Roche, som skriver om Arsenal for The Athletic, mener at denne sesongen kunne sett annerledes ut for klubben dersom Ødegaard hadde vært mer tilgjengelig. Han anser forlengelse av Ødegaards kontrakt som fornuftig, spesielt siden han er kaptein. Samtidig påpeker han at beslutninger rundt spillere som Declan Rice, Julien Timber, David Raya og Kai Havertz også må tas i sommer, og at Ødegaards deltakelse i VM med Norge kan komplisere prosessen ytterligere. Landslagstrener Ståle Solbakken uttrykker imidlertid trygghet på at Ødegaards fremtid ligger i Nord-London. Han anerkjenner at skadeproblemene kan skape usikkerhet, men understreker at det er tydelige eksempler på at Arsenal har behov for Ødegaard på banen. Til tross for usikkerheten rundt skadestatus og fremtidige kontraktsforhandlinger, er det tydelig at Martin Ødegaard er en spiller med stor verdi for Arsenal, både på og utenfor banen





vgnett / 🏆 6. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Martin Ødegaard Arsenal Manchester City Premier League Overgangsvindu

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »