Røyk og bannere med tøffe ord ble brukt i en demonstrasjon mot langrennstoppene i Norges Skiforbund fredag. Etterpå snakket aktørene ut om uenigheten. Cathrine Instebø er daglig leder for langrenn i Norges Skiforbund .

Fredag ble det protestert mot henne og langrennsledelsen utenfor Ullevaal stadion. Ifølge statskanalen måtte alle ansatte i skiforbundet og andre idrettsforbund i området evakueres. Det gikk et kvarter før alarmen ble stoppet. Bak aksjonen sto Eirik Lund Røer, som også fikk hjelp av Håkon Bånerud til å få opp bannerne, melder NRK.

Det var ikke planen å utløse full evakuering. – Det må jeg beklage. Det var ikke meningen. Vi fyrte av noen røykbluss.

At det skulle påvirke brannvarsleren inne var ikke planlagt, sier Røer til NRK. Bakgrunnen for protesten er uttaket av langrennslandslagene for neste sesong. Norges Skiforbund opplyser til NTB at de to som fredag demonstrerte på Ullevaal i etterkant ble invitert inn i forbundets lokaler. – Landslagssjef Per Elias Kalfoss og generalsekretær Ola Keul inviterte dem inn, og de har hatt en god prat.

Vi er uenige om mye, men det er nyttig å høre deres meninger. Samtidig ga det oss anledning til å forklare mer detaljert hvordan vi ser på dette, skriver forbundet. Skiforbundet erkjenner at mange i miljøet har meninger om de vurderingene som gjøre på forbundskontoret på Ullevaal stadion. – Det er et stort engasjement rundt uttak til landslag, og det er naturlig at det finnes ulike oppfatninger om hvordan dette bør håndteres.

Samtidig er dagens organisering og regelverk godt forankret i Ski-Norge og har bred støtte, skriver de til NTB. – I dette tilfellet ser det ut til at de ansvarlige for markeringen var opptatt av å kontakte mediene, og fremme sine standpunkt utenfor kontoret, heter det videre.

Astrid Øyre Slind, Karoline Simpson-Larsen og Karoline Grøtting ønsket alle å satse utenfor landslaget kommende sesong, men følte seg tvunget til å takke ja for å ikke risikere å få startnekt i verdenscupen og VM. – Kommunikasjonen mellom meg og skiforbundet har vært bra, men jeg fikk ikke muligheten til å stå utenfor landslag, så de tvinger meg på en måte inn, skrev Simpson-Larsen i en SMS til NTB nylig





