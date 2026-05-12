Den amerikanske ordføreren Eileen Wang er siktet for å ha vært en utenlandsk agent for Kina. Hun har inngått en avtale med påtalemyndigheten om å erkjenne straffskyld, for å ha virket som ulovlig agent for Kina. Ifølge påtalemyndigheten drev Wang et nettsted som publiserte ferdigskrevne artikler på direkte ordre fra kinesiske myndighetspersoner.

Den amerikanske ordføreren Eileen Wang (58) er siktet for å ha vært en utenlandsk agent for Kina. Hun har vært ordfører i byen Arcadia , en forstad til Los Angeles med rundt 56.000 innbyggere.

Natt til tirsdag norsk tid ble det kjent at Wang har inngått en avtale med påtalemyndigheten om å erkjenne straffskyld, for å ha virket som ulovlig agent for Kina. Ifølge påtalemyndigheten drev Wang et nettsted som publiserte ferdigskrevne artikler på direkte ordre fra kinesiske myndighetspersoner. Nettstedet, «U.S. News Center», fremsto som en nyhetsside for kinesisk-amerikanere. Wang drev nettstedet sammen med sin daværende forlovede, Yaoning Mike Sun, fra 2020 til 2022.

Wang ble valgt inn i bystyret i Arcadia 2022. Ordførervervet rulleres på mellom fem personer. Natt til tirsdag norsk tid ble det klart at hun trekker seg som ordfører. Patrick Grandy, assisterende sjef for FBIs avdeling i Los Angeles, sier at alle amerikanere bør være alarmert over å høre at en folkevalgt skamløst spredte propaganda på vegne av den kinesiske regjeringen.

Wangs advokater understreker at forholdene utelukkende knytter seg til hennes privatliv, og ikke hennes virke som folkevalgt. De sier at hun beklager og er lei seg for feilene hun har gjort i sitt personlige liv. Hennes kjærlighet og hengivenhet for Arcadia-samfunnet har ikke endret seg. Et av de mest oppsiktsvekkende eksemplene fra dialogen mellom Wang og Kina dreier seg om Kinas behandling av den muslimske minoriteten uigurer i Xinjiang-provinsen.

Menneskerettsorganisasjoner har i årevis rapportert om at kinesiske myndigheter sender uigurer og andre minoritetsgrupper til leirer der de blant annet blir utsatt for tortur og tvangsarbeid. Kina nekter selv for dette. Kina har også blitt kritisert for sin behandling av Hongkong-borgere og Tibetere. FNs høykommissær for menneskerettigheter har konkludert med at Kina har begått brudd på menneskerettighetene i Xinjiang-regionen, og at Kinas behandling av uigurer og andre muslimske grupper kan være forbrytelser mot menneskeheten





vgnett / 🏆 6. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Eileen Wang Agent For Kina U.S. News Center Arcadia Los Angeles Kina Uigurer Xinjiang-Provinsen Tortur Tvangsarbeid Folkemord Menneskerettigheter Internert Hongkong-Borgere Tibetere Kina Folkemord Menneskerettigheter Internert

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Iran-USA forhold: Invescoen til forhandlingene og rammer for amerikanerkenningenInnsjekkingslistene for den foreslåtte planen og karakteren til den potensielle amerikanske retningen

Read more »

Amerikansk president Trump er fryktelig svekket når han møter Xi Jinping fra KinaEn amerikansk senator mener at Donald Trump går inn i møtet med Kinas president fra en svekket posisjon etter USAs konflikt med Iran og at Kina på grunn av dette har økt sin militære tilstedeværelse rundt Taiwan.

Read more »

Amerikanske næringslivstopper snubbet til Kina-statsbesøkPasasjerlisten til president Donald Trump for et statsbesøk i Kina denne uken er preget av amerikanske næringslivstopper, men én av de viktigste aktørene i det pågående teknologikappløpet mellom USA og Kina vil ikke være tilstedeværende. Årsaken skal være at Det hvite hus denne gangen ønsker å prioritere avtaler innen landbruk og sivil luftfart.

Read more »