Den langvarige krigen i Ukraina: Utmattelse, strategier og fremtiden

En analyse av den russisk-ukrainske krigen, med fokus på den nåværende fasen som en utmattelseskrig, strategiene til begge parter, og de potensielle implikasjonene for fremtiden. Artikkelen ser på Ukrainas satsningsområder for å sikre sin stabilitet og suksess, samt Russlands endrede mål og strategier for å oppnå sine mål. Videre diskuteres faktorene som kan føre til en potensiell endring i krigens gang, inkludert politisk støtte og intern samhold.

Debattinnlegget reflekterer skribentens meninger. Den russisk-ukrainske krigen har gått inn i en langvarig fase som ofte omtales som en 'utmattelseskrig'. Etter at den opprinnelige planen om raskt å erobre Kyiv i 2022 mislyktes, har konflikten gradvis forvandlet seg til en utholdenhetskamp mellom ressurser, politisk vilje og internasjonale allianser. I dag kjemper ingen av partene først og fremst for territorielle gevinster, men for den strategiske fremtiden til regionen og sin egen evne til å stå imot. Putin er ikke ute etter en militær seier over Ukraina som stat (han anerkjenner ikke Ukraina s eksistens som et selvstendig land), men over den ukrainske identiteten. Hvis han lykkes med det, vil Ukraina rett og slett opphøre å eksistere.

Denne fasen av krigen innebærer for Ukraina behovet for samtidig å holde fronten, bevare støtten fra vestlige partnere og tilpasse livet i landet til betingelsene som en konstant trussel skaper: Regelmessig bombing av sivile byer og kritisk infrastruktur. Til tross for samfunnets tretthet og økonomiske press, fortsetter den ukrainske staten å fungere, og hæren har beholdt sin kampevne. Dette er i seg selv et av de viktigste politiske resultatene av krigen, og det største problemet for Putin: Ukraina gir seg ikke! Dette året vil uansett bli avgjørende, ikke bare for Ukraina, men for hele verdensordenen.

President Volodymyr Zelenskyj vil i sin fremtidige strategi prioritere tre hovedområder. For det første å holde frontlinjen og forhindre store territoriale tap. For det andre å utvikle forsvarsindustrien i landet, slik at Ukraina blir mindre avhengig av våpenforsyninger utenfra. Og for det tredje å integrere Ukraina i europeiske og euroatlantiske strukturer for å sikre langsiktige sikkerhetsgarantier. Samtidig justerer den ukrainske ledelsen gradvis sin språkbruk om sine offisielle forventninger. Der det tidligere ble snakket om rask frigjøring av alle okkuperte områder, fokuseres det nå på å opprettholde stabilitet og bevare koalisjonen av internasjonal støtte. Denne endringen gjenspeiler virkeligheten i en langvarig krig, der det er viktig å ikke bare vinne på slagmarken, men også å tåle det politiske presset over tid. Zelenskyj er likevel fast bestemt på ikke å gi fra seg Donbas – det er et prinsippspørsmål. Utfallet av krigen vil ha konsekvenser langt utover vår regions grenser, skriver Igor Bondar.

På den andre siden har Russland også endret sine mål. Kreml forventer ikke lenger en rask militær seier, men satser på å styrke kontrollen i de okkuperte områdene og fortsette å angripe ukrainsk infrastruktur. I 2026 ser Moskva ut til å fokusere på gradvis fremrykning av små styrkeenheter, rakettangrep mot energiforsyningen og forsøk på å svekke vestlig støtte til Kyiv gjennom politiske kriser i Europa og USA. Russland er imidlertid også interessert i våpenhvile. Hvorfor? Fordi den russiske økonomien er i en svært vanskelig situasjon og vil bare bli svakere i fremtiden. Russiske styrker har ingen militær suksess eller strategiske perspektiver ved fronten. Russland er ikke i stand til å erobre Ukraina militært. Kremls eneste sjanse er at fred kan knyttes til russiske betingelser, at sanksjonene oppheves og penger returneres, og at Russland forsøker å installere en prorussisk ledelse i Ukraina. Derfor ser vi forsøkene på en politisk blitskrig: En rask utskifting av makthavere, et raskt forlik, en rask erklæring om 'seier'. Men ingen ukrainske myndigheter vil godta kapitulasjon – under noen omstendigheter.

Den russiske ledelsen fortsetter dessuten å anta at det ukrainske samfunnet vil bli utmattet internt. Kreml antar at langvarig mobilisering, økonomiske problemer og ødeleggelse av byer vil føre til en politisk krise i landet. Hittil har disse antagelsene ikke slått til, men strategien for å legge press er den samme. Hvis den russiske eliten innser at det ikke er noen militære fremtidsutsikter, at sanksjonene bare vil bli sterkere og at den russiske økonomien fortsetter å forverres, kan dette føre til en gradvis demontering av det putinske systemet. I det øyeblikket det skjer, vil russisk imperialisme begynne å rase sammen, og alle ukrainske territorier vil bli gitt tilbake til Ukraina. Men for at dette skal skje, må tre faktorer være på plass: Full støtte fra EU, støtte fra USA og intern samhold. På den annen side øker sannsynligheten for at Russland kan invadere europeiske land





