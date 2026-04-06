Den nakne keiseren og helvetesplanene: Hva skjer i Midtøsten?

En analyse av situasjonen i Midtøsten, med fokus på Trumps siste uttalelser og de potensielle konsekvensene av en mulig eskalering i konflikten mellom USA og Iran. Kommentarartikkelen ser nærmere på den eskalerende retorikken, de militære posisjonene og de ulike aktørenes mål.

Lytt til saken. Ingen vet. Alle gjetter. Vi følger uttalelsene hans minutt for minutt. Men blir vi klokere? Søndag ettermiddag publiserte en åpenbart desperat president en melding som lød: «Tirsdag blir kraftverksdag og brodag, alt samlet i ett, i Iran . Det vil ikke bli noe lignende!!! Åpne det jævla stredet, gale jævler, ellers kommer dere til å leve i helvete – BARE VENT OG SE! Lovet være Allah».

I en krig der bibelske referanser er blitt brukt til å mane til kamp, kan man undre seg over om demoner har overtatt presidentens tastatur. Selv de mest erfarne Trump-observatørene på Twitter måtte lese meldingen flere ganger og dobbeltsjekke om den faktisk var skrevet av verdens mektigste mann eller en «gal jævel». Helt siden konflikten begynte, har språkbruken vært mer testosterondrevet og mindre strategisk. Nå har den nådd nye høyder, eller kanskje et nytt bunnpunkt. Dag etter dag, uke etter uke, sitter vi igjen med et vell av uttalelser som spriker i alle retninger. «Hormuzstredet må åpnes.» «USA vil eskortere skipene.» «NATO må bidra.» «48 timer.» «Ny frist.» «Hvorfor hjelper ikke NATO til?» «Gjør det selv.» «Jeg lover helvete på jord.» «Freden er nær.»\Forrige uke ga Trump Iran en ny frist for å åpne Hormuzstredet. Fristen løper ut 6. april. I mellomtiden har Iran skutt ned et amerikansk fly, og USA har gjennomført en risikofylt redningsoperasjon dypt inne i iransk territorium. Resultatet er det samme på begge sider: økt selvtillit. Dette er sjelden et godt tegn og kan være oppskriften på eskalering. Spørsmålet alle stiller seg er hva som faktisk kan skje de neste dagene, med Trumps deadline hengende over en stadig farligere situasjon. Uten en avtale vil USA angripe iranske kraftanlegg og legge et land med over 90 millioner mennesker i mørke. Tiden renner ut før «helvete bryter løs». Samtidig er amerikanske styrker allerede på plass i regionen. Tusenvis av soldater, spesialstyrker, marinesoldater og flere hangarskipsgrupper er utplassert i Midtøsten, klare til å rykke ut – blant annet for å sikre kontroll over Hormuzstredet. Dette indikerer at en opptrapping ikke bare er mulig, men høyst sannsynlig. Hvis Trump holder ord, er svaret forutsigbart: Iran vil slå hardt tilbake mot amerikanske og israelske mål, men også intensivere angrepene på USAs allierte i gulfregionen. Amerikanske soldater kan raskt bli trukket inn i en indirekte konfrontasjon, der Iran bruker missiler, miner og droner til å angripe både personell, baser og skip i regionen. Det er lite som tyder på at en diplomatisk løsning kommer i neste uke, basert på de siste meldingene fra Trump. Den amerikanske keiseren er i ferd med å avkle seg selv. For hver uttalelse fremstår den amerikanske presidenten som mindre troverdig. Trumps utspill har heller ikke hatt den avskrekkende effekten han trolig håpet på. Tvert imot, han oppfattes stadig mer irrasjonell og impulsiv. Og reaksjonene lar ikke vente på seg. For hver uttalelse produseres nye internettmemer og videoer som latterliggjør den amerikanske presidenten. Det mest avslørende er muligens at de iranske trollfabrikkene ikke trenger å overdrive. De trenger ikke å dikte opp noe. De bruker bare Trumps egne ord.\Til tross for betydelige militære tap og målrettede angrep mot lederskapet, fremstår regimet motivert og oppildnet. Trumps episke og stadig mer latterlige raseri møter en tilsynelatende rasjonell motstander. Iran holder fast ved at de fortsatt sitter med et avgjørende kort: kontrollen over Hormuzstredet. Så lenge de kan true verdens viktigste energipassasje, mener de at de også holder et grep om verdensøkonomien. Dette gir ikke bare forhandlingsmakt, men også en farlig selvtillit. Logikken er imidlertid ikke den samme på begge sider. På amerikansk side – særlig gjennom Trumps mange motstridende uttalelser – fremstår målet stadig tydeligere: å vinne. Å presse frem et overtak. Å avslutte krigen på egne premisser. På iransk side handler det om noe annet: å holde ut lenge nok, å utnytte kontrollen over Hormuzstredet som pressmiddel, og å tvinge frem innrømmelser uten å gi etter. Her begynner egopolitikken å dominere over geopolitikken. Målet er ikke lenger en løsning, men styrke, seier og dominans. Det handler ikke om langsiktig stabilitet, men om å unngå å tape ansikt. Det er problematisk, spesielt når keiseren allerede er i ferd med å miste all troverdighet. Dette er en kommentar som gir uttrykk for skribentens personlige mening





