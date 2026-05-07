Den onde sirkelen: Hvordan tørke tvinger Europa tilbake til fossile brensler

En omfattende studie avslører at tørke i Europa fører til økt bruk av fossile kraftverk, noe som skaper en farlig sirkel av økte utslipp og forverret folkehelse.

Europa står overfor en kritisk utfordring når det gjelder energisikkerhet og klimamål. En ny studie som har fulgt 25 europeiske land fra 2017 til 2023, avdekker en urovekkende sammenheng mellom ekstremvær og energiproduksjon.

Når tørken rammer kontinentet, svekkes effektiviteten til vannkraft og andre fornybare energikilder betraktelig. Dette skaper et gap i energiforsyningen som må fylles for å opprettholde stabil strøm til befolkningen og industrien. Løsningen for mange land har dessverre vært å starte opp fossile kraftverk eller importere mer fossil energi, noe som fører til en problematisk utvikling.

Francesco Cherubini beskriver dette som en ond sirkel: Klimaendringene fører til mer tørke, tørken tvinger frem bruk av fossile brensler, og disse utslippene akselererer igjen klimaendringene som skaper tørken. De miljømessige og helsemessige konsekvensene av denne avhengigheten er omfattende. Forskerne fant at kraftproduksjonen i EU fra fossile brensler økte med hele 180 terawattimer i løpet av den sju år lange perioden, noe som utgjør omtrent 7 prosent av den totale kraftproduksjonen i 2022.

Dette resulterte i ekstra utslipp av CO2 på hele 141 millioner tonn. Men det stopper ikke med drivhusgasser. Forbrenning av kull, lignitt og gass slipper ut farlige stoffer som påvirker folkehelsen direkte. Svoveldioksid bidrar til sur nedbør, mens nitrogenoksider irriterer luftveiene og skaper smog i byene.

Spesielt urovekkende er de små partiklene kjent som PM2,5. Disse er så små at de kan trenge dypt inn i lungene og gå direkte over i blodbanen, hvor de påvirker både hjerte og lungefunksjon. Selv om PM2,5-utslippene bare utgjorde 4 prosent av den totale luftforurensningen, var de ansvarlige for hele 20 prosent av de relaterte helseskadene. Studien viser også store geografiske forskjeller i hvordan landene håndterer energikrisene.

Naturgass er det mest utbredte fossile alternativet, men kull og lignitt er langt mer skadelig. Utslippene av PM2,5 er ti ganger høyere fra kull enn fra gass, og svoveldioksidutslippene er hele 130 ganger høyere. Land som Bulgaria, Spania og Italia toppet listen over de mest forurensede områdene, delvis fordi de ligger i skjæringspunktet mellom lignittkraftverk i Øst-Europa og kullkraftverk i Vest-Europa. Frankrike skilte seg ut i motsatt retning, der tørkeperioder faktisk førte til lavere kullbruk.

De økonomiske og sosiale kostnadene ved den økte bruken av fossile kraftverk er anslått til svimlende 26 milliarder dollar, eller over 250 milliarder norske kroner. Dette viser at klimakrisen ikke bare er et miljøproblem, men også en betydelig økonomisk belastning som merkes direkte på lommeboken til forbrukerne gjennom høyere strømpriser. For å bryte denne onde sirkelen mener Cherubini at Europa må akselerere overgangen til fornybar energi og forbedre infrastrukturen.

Ved å investere i mer varierte fornybare kilder og bygge ut kraftforbindelser mellom land, kan man flytte energi fra områder med overskudd til områder med underskudd. Dette vil redusere behovet for å starte opp gamle kullkraftverk når vannmagasinene er lave. Fornybar energi er i dag i mange tilfeller billigere enn å investere i ny fossil kapasitet, og det bidrar samtidig til økt energisikkerhet ved at landene blir mindre avhengige av import fra geopolitisk ustabile regioner.

I tillegg ser man nå på tiltak for å redusere etterspørselen i perioder med knapphet. Dette innebærer alt fra frivillige kutt i strømforbruket i industrien til bruk av smarthus-teknologi som automatisk justerer energibruken. Slike systemendringer er avgjørende for å sikre en bærekraftig fremtid hvor Europa ikke lenger er fanget i et mønster av klimaindusert forurensning





