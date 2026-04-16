Derby-kaos: Svartebørshaier utnytter desperat billettjakt – Klubben og supporterne slår tilbake

Supportere av Vålerenga og Lillestrøm advarer mot svartebørshaier som utnytter den store etterspørselen etter billetter til derbyet. Både supportergrupper og klubbene tar sterkt avstand fra overprisede videresalg og truer med utestengning.

Fotballens Derby : Svartemarkedsjegere utnytter fansens iver

Det er tre år siden forrige gang disse to bitre rivalene møttes i seriesammenheng, og forventningene før søndagens avspark på Intility Arena er skyhøye. Den enorme etterspørselen etter billetter har imidlertid åpnet døren for svartebørshaier som forsøker å kapitalisere på supportere som ikke fikk tak i billett før det ble utsolgt. Allerede samme kveld som billettene ble lagt ut for salg, dukket det opp annonser for billetter til fem ganger den opprinnelige prisen, ifølge Klanen, Vålerengas offisielle supportergruppe. Dette er en utvikling som både supporterne og klubben tar sterkt avstand fra.

Klanen har gått ut med en tydelig advarsel til sine medlemmer om å være på vakt mot falske billetter og overprisede videresalg. Sebastian Hytten, talsperson for Klanen, uttrykker sterk misnøye med dem som forsøker å tjene penger på medsupportere. Han forteller at det allerede er mottatt meldinger om supportere som er blitt lurt, og ser på dette som et grovt svik mot supporterfellesskapet. Hytten understreker at slike personer ikke fortjener noe godt, og at alle kjente tilfeller blir rapportert til klubben. Vålerenga reagerer med å utestenge disse personene fra klubbens arrangementer i lang tid.

Daglig leder i Vålerenga, Svein Graff, deler Hyttens bekymring og kaller praksisen for en jævlig dårlig plan, ulovlig og moralsk håpløs. Klubben følger aktivt med på markedet for å identifisere bakmennene, og vurderer anmeldelser av forholdene. Graff advarer sterkt mot å kjøpe billetter på det ulovlige markedet, da disse kan bli ugyldige, noe som kan resultere i at man ikke slipper inn på stadion. Klubben vil benytte sitt sanksjonsreglement for å straffe supportere som deltar i svartebørssalg, og slike personer kan bli utestengt i lang tid. Graff oppfordrer folk til å tenke seg grundig om før de lar seg friste til å berike seg på bekostning av et så viktig derby.

Også blant Lillestrøm-supporterne er man oppmerksomme på billetthaier. Tony Johansen, talsperson for Kanari-fansen, forteller at de aktivt forsøker å luke ut personer som driver med videresalg til overpris. De har en egen Facebook-gruppe hvor man kan kjøpe, selge og bytte billetter til ordinær pris, og supporterne er flinke til å rapportere forsøk på ulovlig videresalg. Hittil har det ikke vært mange slike tilfeller innad blant Lillestrøm-supporterne. Johansen presiserer at dersom det forekommer i deres egne kanaler, vil det føre til utestengning fra disse gruppene, da dette ikke aksepteres. Han oppfordrer generelt til å være skeptisk til å kjøpe billetter fra profiler som nylig er opprettet på sosiale medier, og til å aldri gi fra seg billetter før betaling er mottatt.

Rivaliseringen mellom Vålerenga og Lillestrøm er stor, og før søndagens kamp ligger de som tabellnaboer, med Lillestrøm på 3. plass og Vålerenga like bak. Sist sesong vant Lillestrøm begge oppgjørene, men søndagens kamp har alle forutsetninger for å bli en intens og spennende affære som vil holde supporterne på pinebenken.

Det er tydelig at både Vålerenga og Lillestrøm, sammen med sine supporterorganisasjoner, tar et oppgjør med det ulovlige og umoralske svartebørssalget. Fokuset er å beskytte de ekte supporterne mot utnyttelse, og å bevare integriteten rundt fotballkampene. Spillere og trenere vil naturlig nok også rette blikket mot kampen, men for fansen ligger det nå også en ekstra utfordring i å navigere dette gråmarkedet. Derbyet handler om mer enn bare poeng og ære; det handler også om å stå sammen som et fellesskap og motarbeide dem som forsøker å skade dette fellesskapet for egen vinning. Kampen, som har avspark klokka 14.30 i Oslo, vil utvilsomt trekke et fullsatt Intility Arena, der lidenskapen for fotball og rivalisering vil være til å ta og føle på





