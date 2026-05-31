Derfor har vi ikke fått til bølgekraft - og andre alternative energiformer

Fysiker Bjørn Samset og TUs Ellen Viseth diskuterer hvorfor lovende energiteknologier som bølgekraft, osmosekraft og geotermisk energi har vist seg vanskelige å gjøre lønnsomme, til tross for enorme potensialer. De ser også på havtemperaturforskjeller og tidevannskraft.

Verden står midt i den største energiomleggingen siden den industrielle revolusjon, mener fysiker og klimaforsker Bjørn Samset. Han har nylig gitt ut en bok om temaet, der han skisserer et fremtidig energisystem basert på vann, vind, sol og energilagring.

Men overgangen er ikke uten hindre. I ukens episode av Teknisk sett tar Samset og TUs Ellen Viseth for seg flere alternative energiformer som har vist seg vanskelige å gjøre lønnsomme. De diskuterer hvorfor teknologier som bølgekraft, osmosekraft og geotermisk energi ennå ikke har slått gjennom i stor skala, til tross for at potensialet er enormt.

Bølgekraft har mennesker prøvd å utnytte i flere hundre år, men per 2026 finnes det ikke ett eneste storskala bølgekraftverk i drift noe sted i verden. Havvannets voldsomme krefter fører til at anleggene rister i stykker, og saltvannet er svært korroderende. Tidevannskraft, som Samset beskriver som vannvarianten av vindkraft, møter lignende utfordringer. Sør-Korea er et av få steder med vellykkede tidevannsanlegg, men barrierene er høye: store installasjoner sperrer for båttrafikk, og energiutbyttet per kvadratmeter demning er lavt.

Også osmosekraft, eller saltvannskraft, har hatt en vanskelig vei. Norge var tidlig ute med et testanlegg på Tofte i regi av Statkraft på 2000-tallet, men prosjektet ble avsluttet på grunn av dårlig økonomi. Imidlertid har Japan nylig satt i drift et storskala osmosekraftverk, og Hawaii produserer strøm ved å utnytte temperaturforskjellen mellom varmt overflatevann og kaldt dypvann. Dette viser at teknologien fungerer teknisk, men at den må bli mer kostnadseffektiv før den kan konkurrere med tradisjonelle fornybare kilder.

Geotermisk energi fra jordens indre er en annen lovende kilde, men kun i områder der varmen ligger nær overflaten, som på Island. Der brukes varmen både direkte og til å drive turbiner. For å utnytte geotermisk energi andre steder må man bore dypt, opptil sju kilometer ned i jordskorpa. Selv om dette er teknisk mulig ifølge Samset, er det fortsatt langt fram før teknologien er kostnadseffektiv og stabil.

Boring av så dype hull er utfordrende og dyrt. Likevel pågår forskning for å gjøre dette mer tilgjengelig. Samset presiserer at disse teknologiene ikke nødvendigvis er dødfødte; de kan bli viktige i fremtiden når økonomien og teknologien modnes. Dette er del én av en serie.

Neste uke ser de på enda mer høytflyvende teknologier som fusjonsenergi, solfangere i verdensrommet og kunstig fotosyntese





