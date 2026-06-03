Deschamps om Norge: Blant de beste i Europa, men foretrekker annen gruppe

Frankrike-sjefen minner på at Norges VM-gruppe er tøff, men roser kvaliteten på det norske landslaget etter en perfekt kvalifisering.

Onsdag ettermiddag møtte Frankrike -landslagssjef Didier Deschaps opp på en pressekonferanse i Nantes før treningskampen mot Elfenbenskysten . Dette er det første av to oppgjør før Frankrike reiser til VM i USA.

Etter kampen mot Elfenbenskysten venter en generalprøve mot Nord-Irland før troppen reiser videre. På pressemøtet ble Deschamps spurt om den kommende storkampen mot Norge i gruppespillet under VM. Han understreket at hans fokus innmedlikevel ligger på de to kommende treningskampene, før han ga en liten analyse av Norges landslag: Han nevnte at han hadde sett på Norges treningskamp mot Sverige og roste den gode kvalifiseringen, samt at Norge har svært gode spillere som er blant de beste i Europa.

Selv om Norge gikk gjennom en perfekt kvalifisering med åtte seire på åtte kamper, og slo Sverige på Ullevaal, trur Deschamps at Norge hadde foretrukket en annen gruppe i VM, på grunn av deres kapasitet til å skape store ting med høy effektivitet. Han peker også på at Norge skal møte flere motstandere før VM, inkludert en treningskamp mot Marokko og en lukket treningskamp mot Skottland.

Oppgjøret mellom Frankrike og Norge under VM vil være det tredje og siste i gruppespillet, etter at Norge allerede har møtt Irak og Senegal





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