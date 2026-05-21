Det Andoni Iraola har klart å få til med Bournemouth er tungt imponerende. Mange, som sitter på større pengesekker, har startet å tenke, hva kan den baskiske treneren få til med tilgang på store ressurser. Liverpool tenker tanken og vet at Andoni Iraola forlater Bournemouth med stil – Før søndagens avslutning på sesongen er allerede klubben klar for spill i Europa med en Andoni Iraola som har blitt et av Liverpools heteste navn i jakten på ny manager. Basken forlater Bournemouth når sesongen er over, og avgangen hans skaper store bølger i trenermarkedet.

Spørsmålet er ikke om han får et toppjobb – men hvor. Iraola har tatt Bournemouth til helt nye høyder. Laget fra sør-England har konkurrert langt over det noen kunne forvente. Treneren fra Usúrbil har knust klubbens historiske rekorder og bygget et lag som er dristig, gjenkjennelig – og en ren marerittmotstander for alle som møter dem.

Ifølge AS følger Liverpool nøye med på situasjonen hans. Usikkerheten rundt Arne Slot og sesongavslutningen gjør at klubben vurderer alle muligheter. Nederlanderen har kontrakt, men resultatene har skapt debatt. Og Liverpool trenger trygghet før de kaster seg inn i et nytt prosjekt.

Iraola passer perfekt inn i bildet. Han kjenner Premier League. Han er glimrende med unge lag. Og han har vist gang på gang at han kan utvikle spillere.

Bournemouth vet at de mister Andoni Iraola 30. juni. Klubben prøvde å overtale ham til å bli, men treneren har bestemt seg. Han takker for seg etter en historisk sesong. Cherries har sikret seg europeisk plass for første gang noensinne – og drømmer fortsatt om mer.

For Bournemouth er avgangen et hardt sportslig slag. Iraola har ikke bare levert resultater. Han har gitt laget en identitet. Et lag som tidligere var vant til å lide, spiller nå intens, vertikal og aggressiv fotball som passer perfekt i Premier League.

Premier League har gjort Andoni Iraola til en motebevisst trener. Nå merkes interessen også utenfor England. Både Tyskland og Italia har diskutert navnet hans, og andre engelske klubber følger ham tett. Likevel har Iraola holdt hodet kaldt.

Han har hele tiden sagt at prioriteten er å avslutte sesongen skikkelig med Bournemouth. Den roen og profesjonaliteten blir også lagt merke til på Anfield. Liverpool trenger en trener med personlighet – men også respekt for prosesser og garderober. Basken har ikke hastverk.

Han vet at neste steg kan definere hele karrieren hans. Og han vil ikke velge kun basert på klubbens størrelse. Liverpool vil tilbake til det de en gang var: energi, høyt press og en tydelig identitet. Der har Andoni Iraola alle argumenter på sin side.

Bournemouth hans har vært konkurransedyktig uten store stjerner. De har vokst gjennom organisering, rytme og mot – selv mot overlegne motstandere. Det er akkurat det Anfield krever. Liverpool vil ikke bare vinne.

De må stråle av intensitet fra første spark. Om klubben velger å gjøre et skifte bort fra Arne Slot, vil Iraola være et av de aller mest spennende navnene. Basken har bygget sin prestisje gjennom handlinger, ikke bråk. Og nå kan Liverpool gi ham det gjennombruddet arbeidet i Bournemouth fortjener.

Andoni Iraola står foran avgjørende dager. Hans tid i Premier League har vært strålende. Men neste destinasjon kan sende han rett inn i den europeiske eliten





