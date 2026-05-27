Det handler om mer enn tunnel

Innleggsforfatterne argumenterer for at prosjektet Stad skipstunnel handler om mer enn bare spart reisetid og trafikkgrunnlag. De peker på at det er en flaskehals i en av landets viktigste verdiskapingsakser og at det handler om regularitet, sikkerhet og forutsigbarhet for fartøy som faktisk opererer langs kysten.

Den egentlige diskusjonen bør ikke kun handle om hvorvidt tunnelen er lønnsom på papiret. Spørsmålet er hva det koster å la være. Det som faktisk eksisterer, er et av de mest værutsatte havstykkene langs norskekysten.

Det som eksisterer, er venting, omseilinger og uforutsigbarhet i en av landets viktigste verdiskapingsakser. Slettholm har rett i én ting: Dette handler om mer enn tunnel. Men når han hevder at prosjektet først og fremst lever videre som symbolpolitikk og regional identitet, overser han noe vesentlig: den operative maritime virkeligheten langs kysten. For dette handler ikke bare om spart reisetid.

Det handler om regularitet, sikkerhet og forutsigbarhet for fartøy som faktisk opererer langs kysten. Versto pekte på regularitet og forutsigbarhet som noe av den egentlige verdien ved tunnelen - forhold som i liten grad fanges opp når prosjekter reduseres til spørsmål om trafikkgrunnlag og spart reisetid. Mange kritikere peker på at enkelte aktører har uttrykt skepsis til prosjektet. Men det gir et misvisende bilde av hvordan sjøtransport faktisk fungerer langs kysten.

Det er ikke konsernledelser i Oslo som avgjør rutevalg til sjøs. Det er kapteinen som må ta beslutninger ut fra vær, sikkerhet og regularitet. I en undersøkelse blant medlemmene i Kystrederiene svarer 80 prosent at de vil bruke tunnelen på regulær basis. Det sier langt mer om den operative virkeligheten langs kysten enn enkeltutspill fra kommunikasjonsavdelinger i Oslo, langt fra Stad i vinterstorm.

Slettholm peker også på at flere samferdselsprosjekter andre steder i landet er svake samfunnsøkonomisk. Det har han rett i. Men konklusjonen hans blir likevel at Stad bør legges bort. Da hopper han over det viktigste spørsmålet: Hva er det samfunnsøkonomien faktisk måler, og hva er det den ikke måler?

Når analyser i hovedsak verdsetter trafikkgrunnlag og spart reisetid, men i liten grad fanger opp sårbarhet i transport, operasjonell risiko og betydningen av robust kystinfrastruktur, blir også beslutningsgrunnlaget snevrere enn virkeligheten det forsøker å beskrive. For sjøfart, fiskeri og havbruk er ikke Stad et symbolprosjekt eller en utkant. Det er en flaskehals i en av landets viktigste verdiskapingsakser. Spørsmålet er hva det koster å la være.

I debatten om Stad skipstunnel virker det tidvis som om kritikerne kjenner prisen på alt, men verdien av svært lite





Aftenposten / 🏆 31. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Stad Skipstunnel Kystrederiene Sjøtransport Samfunnsøkonomi Kystinfrastruktur

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ber utlendinger forlate byenDet massive angrepet mot Kyiv natt til søndag blir ikke det siste, ifølge Russlands talskvinne.

Read more »

Algoritmene er like skadelige for 16-åringen som for 13-åringenHvis vi ikke bygger alternativer, lar vi det bli som det er.

Read more »

Algoritmene er like skadelige for 16-åringen som for 13-åringenHvis vi ikke bygger alternativer, lar vi det bli som det er.

Read more »

Algoritmene er like skadelige for 16-åringen som for 13-åringenHvis vi ikke bygger alternativer, lar vi det bli som det er.

Read more »