Det svenske kongeparet reagerer på TV-serien 'Queen Silvia' som kan skape halvsannheter

Det svenske kongeparet mener TV-serien 'Queen Silvia' kan skape halvsannheter om dem, og reagerer på at hoffet ikke fikk vite om prosjektet på forhånd. Kong Carl Gustaf er også kritisk, og omtaler prosjektet som 'forferdelig'.

Det svenske kongeparet mener TV-serien 'Queen Silvia' kan skape halvsannheter om dem, og reagerer på at hoffet ikke fikk vite om prosjektet på forhånd. I sommer markerer det svenske kongeparet gullbryllup, 50 år etter at de giftet seg.

Rundt samme tid kommer TV-serien 'Queen Silvia', som tar utgangspunkt i da de møttes under OL i München i 1972. Det betyr at vi kanskje må leve videre med halvsannheter. Og at vi kanskje blir dømt gjennom en film vi ikke er involvert i, sier hun til DN. Kong Carl Gustaf er også kritisk, og omtaler prosjektet som 'forferdelig'.

Han sier han heller skulle sett at en slik produksjon kom senere, som noe mer historisk. Prime Video, som produserer serien, beskriver historien som en kjærlighetsfortelling mellom en tysk kvinne og den svenske kronprinsen, og som en test på selvbestemmelse, tillit og monarkiets framtid





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