Dette er ikke en VM- eller Fifa-produksjon, så det er ingen grunn til å tro at det skal bli sånn under VM når vi får Fifa-produserte kamper, sier Dahl. Problemet har ført til en storm av henvendelser til TV 2s tipsbase. Mange frykter at det er slik sommerens VM-fest skal bli på TV-skjermen.

Dette er langt fra bra nok og det er bare å beklage overfor TV-seerne, sier pressesjef Jan-Petter Dahl . Dette er ikke en VM- eller Fifa -produksjon, så det er ingen grunn til å tro at det skal bli sånn under VM når vi får Fifa -produserte kamper, sier Dahl.

Problemene har ført til en storm av henvendelser til TV 2s tipsbase. Mange frykter at det er slik sommerens VM-fest skal bli på TV-skjermen. Vi ser også at det kommer mange meldinger på sosiale medier. Det jobbes løpende med å gjøre dette så bra som mulig, sier Dahl.

En mann ble oppsøkt hjemme av tre gjerningsmenn. Under hendelsen skal mannen ha blitt truet med en pistollignende gjenstand og fratatt verdisaker, forteller operasjonsleder Morten Rebnord. Han varslet selv politiet. Politiet har søkt etter gjerningsmennene, men ikke funnet dem, sier Rebnord, og fortsetter.

Tyske medier melder søndag kveld at flytrafikken ved flyplassen i München er stanset etter en brann i trafikkontrolltårnet ved flyplassen. Det er ingen meldinger om at noen skal ha kommet til skade, skriver avisa Bild. Vi har advart om at lovbruddene i Dahieh i Beirut ville besvares med angrep mot de okkuperte territoriene, sier Irans revolusjonsgarde i en uttalelse. De vil møte flere knusende og beklagelige slag, lover revolusjonsgarden.

Israels militære ledelse sier at et angrep var ventet som følge av det israelske angrepet mot Beirut tidligere søndag. Klokken 21.36 melder nyhetsbyrået Reuters at IDF har registrert enda flere missiler avfyrt mot Israel. Det jeg vil foreslå til Iran: Dere har avfyrt missilene deres, det er nok, sier USAs president Donald Trump sier til Fox News i følge Reuters. Det åpne brevet til Vladimir Putin var en måte for Ukraina til å nå fram til Russland.

Putin er nødt til å svare, sier president Volodymyr Zelenskyj. Jeg sendte et åpent brev fordi jeg ikke vet om han vil lese det eller ikke. Et åpent brev betyr at han er nødt til å svare oss med hva som er viktig for hans samfunn, fordi samfunnet hans lever i en fantasiverden der de ikke angrep. Der det ikke er en aggresjonskrig, sier Zelenskyj i et intervju med Sky News.

Den ukrainske presidenten ankom søndag London for å møte Storbritannias statsminister Keir Starmer, Frankrikes president Emmanuel Macron og Tysklands forbundskansler Friedrich Merz. I brevet ba han om et møte med Putin, og han gjentar i intervjuet at han ønsker å møte Putin dersom Russlands president har et ønske om å stanse krigen.

På sin egen økonomikonferanse i St. Petersburg denne uka, sa Putin at han så vidt hadde tatt en titt på brevet, men gjorde det klart at han ikke ser vitsen med å møte Zelenskyj. De stengte ned internett og en rekke forskjellige ting. Vi har ikke så mange muligheter til å komme med signaler til dette landet, det aggressive landet, sier Zelenskyj.

På spørsmål om hvor grensene burde settes dersom det ble inngått våpenhvile i morgen, sier han at den raskeste løsningen vil være å la den være som i dag. Ja, det er den raskeste måten. Men vi ønsker å stoppe krigen på en måte som gjør at den ikke kommer tilbake. Å bli der vi er, betyr å gi Ukrainas folk bedre muligheter til å redde sine barn, og for soldatene til å komme tilbake.

Jeg syns det er viktig for oss, sier han. Rapporter fra blant annet den amerikanske tankesmia Institute for the Study of War (ISW) viser at Russland kontrollerer i underkant av 20 prosent av Ukraina. En analyse AFP har gjennomført, viser at Ukraina i mai gjenerobret mer territorium enn det landet tapte til russiske styrker, for andre måned på rad. Zelenskyj sier også at Ukraina kommer til å fortsette angrepstakten inne på russisk territorium i tiden framover.

Vi blir sterkere og sterkere for hver dag som går. Vi skal sende krigen tilbake til deres territorium, sier han. Klokken 20.43 melder Operasjonsleder at de er framme på stedet, og at en person er bevisstløs og får helsehjelp. Klokken 21.22 oppdaterer Isaksen med at den skadde er kjørt til Ullevål sykehus med alvorlige hodeskader.

Vedkommende er en voksen mann. Alt tyder så langt på at vedkommende ikke hadde på seg hjelm, sier operasjonsleder Rune Isaksen til TV 2. Finansminister Jens Stoltenberg (Ap) sier det reviderte budsjettet de rødgrønne partiene er blitt enige om, vil bidra til fortsatt lav ledighet og at prisveksten etter hvert kan komme ned. Jeg er glad for at vi nå har fått en enighet mellom Arbeiderpartiet og våre budsjettpartnere på Stortinget om revidert nasjonalbudsjett.

Enigheten viderefører en ansvarlig økonomisk politikk der oljepengebruken ikke økes, sier Stoltenberg i en epost til NTB. Det vil bidra til at arbeidsledigheten kan holdes lav og at prisveksten etter hvert kan komme ne





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