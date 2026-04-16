Di Canio sjokkerer på TV: Skaller seg i pulten etter provoserende spørsmål

Fotballegenden Paolo Di Canio skapte oppstandelse under en direktesending på Sky Sport Italia da han i frustrasjon skaller hodet i pulten tre ganger etter et utfordrende spørsmål om italiensk fotball. Hendelsen resulterte i et synlig kutt i pannen, men ble etter hvert møtt med latter fra både kolleger og seere.

Onsdag kveld leverte den tidligere West Ham- og Lazio-helten, Paolo Di Canio , som vanlig sine innsiktsfulle analyser som fotballekspert under Sky Sport s Italias direktesendinger. Kjent for sin utradisjonelle stil og temperamentsfulle utbrudd, både som aktiv spiller og som manager, ser det ut til at noe av denne gamle gløden fortsatt sitter i den nå 57 år gamle italieneren.

Under diskusjonen av Champions League-kvartfinalene, skjedde det en uventet og mildt sagt merkelig hendelse. Til stor overraskelse for både studio og seere, valgte Di Canio å demonstrere sin frustrasjon ved å skalle hodet gjentatte ganger – hele tre ganger – inn i den nærmeste pulten.

Utløseren for denne dramatiske handlingen var et spørsmål fra programleder Federica Masolin, som påpekte forskjellen mellom italiensk fotball og det nivået som preger Premier League. Masolin undret seg over når italiensk fotball igjen kunne nå samme høyder som den engelske toppligaen. Di Canios reaksjon var umiddelbar og sarkastisk. Med en tydelig tone av irritasjon utbrøt han: «Jeg har vært snill så langt, og nå vil du provosere meg. Du har lyst til å få meg sint.» Ordene ble fulgt opp av den merkelige selvpåførte skallen mot pulten, en handling som uten tvil skapte et varig inntrykk hos alle som fulgte sendingen.

Til tross for den umiddelbare sjokkeffekten og den tydelige frustrasjonen bak handlingen, ble Di Canios reaksjon og påfølgende skalle mot pulten i stor grad oppfattet som en spøkefull handling, selv om den fikk uante konsekvenser. Et synlig kutt begynte raskt å forme seg på italienerens panne, et direkte resultat av den uortodokse metoden for å uttrykke sin misnøye. Da Di Canio oppdaget skaden, var det hans egen reaksjon som utløste universell latter. Både programleder Masolin og resten av produksjonsteamet kunne ikke annet enn å le av situasjonen, og ikke minst måtte Di Canio selv trekke på smilebåndet over sin egen absurde uttrykksmåte.

Hendelsen har raskt spredt seg i sosiale medier og blant fotballfans, og cementerer ytterligere Paolo Di Canios rykte som en av fotballens mest fargerike og uforutsigbare personligheter, selv etter at spillerkarrieren er over.





