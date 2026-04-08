Diallo roser midlertidig United-sjef før Premier League-innspurten

Ivorianske Amad Diallo hyller Manchester Uniteds midlertidige manager i forkant av Premier League-innspurten, og fremhever hans positive innvirkning på laget og forholdet til spillerne. Støtten fra spillerne og prestasjonene på banen gir håp om en plass i Champions League.

Han snakker varmt om sin midlertidige sjef i forkant av Premier League -innspurten. United er i god form og ligger på 3.-plass før de sju siste rundene. Diallo, ifølge Daily Mail, uttaler: Vi mener han er den rette mannen, og vi er veldig fornøyde med det han gjør akkurat nå. Forholdet hans til alle spillerne er veldig godt, og noen ganger trenger man en slik manager for å bringe klubben dit den hører hjemme.

Det er selvsagt ikke opp til oss spillere å avgjøre framtiden hans, men han har vært veldig god, legger ivorianeren til. Uttalelsen kom da han tirsdag møtte pressen i Dublin. Manchester United er på et kort opphold utenfor England som en del av forberedelsene til mandagens seriekamp hjemme mot Leeds. En rekke spillere har nå gitt sin støtte til Carrick, som tok over etter Ruben Amorim i midten av januar. Carrick har virkelig satt sitt preg på laget. Han åpnet med å vinne seks av sine sju første oppgjør, og ingen har plukket flere poeng enn United (23) på de siste ti kampene. Carrick har brakt en ny energi og en klar retning til laget. Han har fokusert på å forbedre hver enkelt spiller og jobbe mot en felles målsetting. Han er tydelig på at han vil vinne, han ønsker å nå Champions League neste sesong, og han har jobbet med hver enkelt spiller, forteller Diallo. Bryan Mbeumo stiller seg bak lagkameratens støtteerklæring til Carrick. Han kjenner klubben og vet hvordan han skal snakke til oss. Carrick spilte 464 kamper på Manchester Uniteds midtbane fra 2006 til 2018. Etter spillerkarrieren var han assistent i klubben under José Mourinho og Ole Gunnar Solskjær. Hans første managerjobb var i Middlesbrough på nivå to (2022-25). Diallo og Mbeumo er ikke de eneste som støtter Carrick. Stemningen i garderoben skal være god, og spillerne ser ut til å trives under hans ledelse. Carrick har klart å skape et miljø der spillerne føler seg verdsatt og motivert. Hans taktiske tilnærming og evne til å inspirere laget har gitt resultater på banen. Klubben har vist en imponerende forbedring i prestasjoner og resultater siden han tok over. Med sju kamper igjen av sesongen er det en reell mulighet for at Manchester United kan sikre seg en plass i Champions League. Det vil være en viktig milepæl for klubben og et bevis på Carricks effektive lederskap. Spillerne er tydelig motivert til å gi alt i de siste kampene og sikre klubbens fremtidige suksess. Carrick har også fått støtte fra andre kilder innenfor klubben, noe som understreker hans sterke posisjon. Han har et godt forhold til klubbens ledelse, og det ser ut til at han har fått full tillit til å lede laget. Det er fortsatt usikkert om Carrick vil bli tilbudt en permanent managerjobb, men resultatene han har oppnådd og støtten han har fått fra spillerne og andre i klubben taler sitt tydelige språk. Spillerne tror på han og hans visjon for klubben, og dette vil være en avgjørende faktor i avgjørelsen om hvem som skal lede Manchester United videre. Manchester Uniteds fans har også gitt uttrykk for sin støtte til Carrick. Mange mener at han har gjort en utmerket jobb og fortjener å få fortsette som manager. Det er tydelig at Carrick har fått en positiv innvirkning på klubben og dens prestasjoner. Han har brakt en ny entusiasme og tro til laget, og spillerne er villige til å kjempe for ham. Uansett hva fremtiden bringer for Carrick, har han allerede satt sitt preg på Manchester United og vist at han har de kvaliteter som skal til for å lede en klubb av denne størrelsen. Det gjenstår å se om han får fortsette i rollen permanent, men det er ingen tvil om at han har gjort et sterkt inntrykk. Med sju avgjørende kamper igjen, er det nå opp til Carrick og spillerne å sikre en topplassering og vise at de er klare for de store scenene. Champions League er innen rekkevidde, og med den riktige strategien og støtten fra alle i klubben, kan Manchester United oppnå sine mål





Nettavisen / 🏆 1. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Manchester United Premier League Fotball Erik Ten Hag Amad Diallo

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Fabregas' Fotballeventyr: Como på vei til Champions LeagueCesc Fabregas har snudd Como, en klubb som var konkurs i 2016, til en Champions League-kandidat. Med støtte fra investorer som Thierry Henry, og en annerledes tilnærming, har Como overrasket i Serie A.

Read more »

Manchester United stjerne som «presser på for å dra» er ønsket av Premier League gigantDe beste ligaene i Europa. Fra Norge. For deg.

Read more »

Nå er det klart: England får en ekstra Champions League-plassPremier League er også neste sesong garantert å ha med fem lag i mesterligaen.

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »