Dieselaksjon stoppet: Politiet stanset protest mot dieselavgifter før Oslo

Oslo-politiet har stoppet en varslet dieselaksjon organisert av Dieselbrølet. Aksjonen var ment å protestere mot høye dieselavgifter, men ble stanset fordi det ikke var søkt om markering. Politiet fokuserer på å sikre fremkommelighet for nødetatene og ivareta sikkerheten. Aksjonister uttrykker misnøye, mens byrådet advarer om konsekvensene for Oslo.

Lytt til saken – Oslo -politiet har stoppet en varslet dieselaksjon før den nådde hovedstaden, og aksjonister er nå samlet ved Liertoppen. Aksjonen, organisert av Dieselbrølet , var ment å protestere mot høye dieselavgifter. Operasjonsleder Sverre Lien i Oslo politidistrikt forklarer at aksjonen ble stoppet fordi det ikke var søkt om en markering. Han understreker at politiet må sikre fremkommelighet for nødetatene og ivareta liv og helse.

En mindre gruppe kjøretøy fikk tillatelse til å kjøre inn mot sentrum, men resten av kolonnen ble stanset. Aksjonist Vidar Tellefsen, som kjørte i front av kolonnen på vei mot Oslo, uttrykker skepsis til politiets planer. Han frykter farlige situasjoner kan oppstå hvis en fem kilometer lang kolonne stoppes. Tellefsen nekter å snu og hevder at aksjonen er lovlig, og sammenligner den med andre demonstrasjoner. Oslo-byråd Marit Vea advarer mot konsekvensene av aksjonen, og frykter omfattende problemer for fremkommeligheten i hovedstaden. Kollektivtrafikken kan bli lammet, og nødetatene kan hindres i å komme frem. Vea mener det er underlig at transportbransjen, som har mottatt betydelige statlige støtte, velger å demonstrere på en måte som rammer Oslo-folk. Hun understreker at innbyggerne i Oslo er feil målgruppe for protesten. Ifølge Dieselbrølets talsperson Jan-Erik Rafoss, var planen å samle et tusentall kjøretøy ved Filipstadkaien etter å ha kjørt gjennom byen. Aksjonen var varslet å bli «helt vilt». Statens vegvesen og politiet hadde også advart på forhånd, og oppfordret både deltakere og andre trafikanter til å ta hensyn. Avdelingsdirektør Nils Karbø i Vegtrafikksentralen understreket viktigheten av å redusere risikoen for farlige situasjoner. Avsnittsleder Torgeir Brenden i Oslo-politiet påpekte at hindringer i trafikken kan utgjøre fare for liv og helse, og at politiet vil gripe inn tidlig ved slike markeringer. Dieselbrølet hadde tidligere aksjonert mot drivstoffpriser også etter at avgiftene var redusert. Aksjonen førte til både frustrasjon og bekymring, og politiet håndterte situasjonen med fokus på sikkerhet og fremkommelighet. Videre forsøker politiet å finne en løsning som tillater ytringsfrihet samtidig som den beskytter befolkningen og sikrer at nødetater kan utføre sitt arbeid. Politiet jobber kontinuerlig med å balansere rettighetene til demonstrantene med hensynet til den generelle sikkerheten og fremkommeligheten i byen. Demonstrasjonen er et eksempel på hvordan ytringsfrihet og samfunnssikkerhet kan komme i konflikt med hverandre, og politiet er ansvarlig for å finne en balanse som ivaretar begge





Varsler kø og reaksjoner: «Dieselbrølet» aksjonerer fredagFredag kan hundrevis av kjøretøy stoppe trafikken i og rundt Oslo når «Dieselbrølet» aksjonerer. Aksjonistene sier de venter sterke reaksjoner.

