Dieselbrølet planlegger aksjon i Oslo: Politiet advarer om fremkommelighetsproblemer

En planlagt aksjon av Dieselbrølet i Oslo sentrum har skapt bekymring fra både politiet og byrådet. Aksjonen er ment å protestere mot høye dieselavgifter og involverer en kolonne av kjøretøy som skal kjøre inn i Oslo. Politiet har ikke mottatt søknad om markering, og operasjonsleder Sverre Lien understreker viktigheten av å sikre nødetatenes fremkommelighet. Aksjonister uttrykker skepsis til politiets planer, mens byrådet advarer om konsekvenser for kollektivtrafikken og innbyggerne.

Lytt til saken – Grunnen til at vi stanser er at det ikke er søkt om markering i Oslo politidistrikt, sier operasjonsleder Sverre Lien til NTB. – De skal få lov til å ytre seg, men vi må påse at nødetatene kommer fram og at det ikke går utover liv og helse, sier han. Aksjonistene har fått noen føringer for hvordan de kan opptre innover mot Oslo . – Det er en mindre gruppe som får lov til å kjøre inn til sentrum, sier Lien. – De ønsker nå å stoppe oss på Liertoppen. Det er Oslo -politiet.

Det er for en brifing, sier aksjonist Vidar Tellefsen til VG mens han kjører i front av kolonnen, sør for Drammen på E18. Tellefsen er sterkt skeptisk til politiets planer. – Jeg er sterkt skeptisk til det. For det kan medføre farlige situasjoner. Hvis du stopper en kolonne som er fem kilometer lang, så er jeg ikke særlig happy for det, sier han. – Hva hvis politiet stanser der ved Liertoppen og ber dere om å snu? – Det kommer vi ikke til å gjøre, for vi skal jo videre. Vi gjør jo ikke noe ulovlig. Så det har de ikke hjemmel til, mener Vidar Tellefsen. Han sammenligner aksjonen med andre demonstrasjoner. – Hvis de kan brenne Koranen i Oslo, så må vi kunne kjøre og demonstrere for lavere dieselavgifter, som gagner hele Norges befolkning, sier han. Oslo-byråd Marit Vea advarer mot konsekvensene av dieselaksjonen som kan ramme hovedstaden i dag. – Det kan stoppe helt opp. Det kan skape masse fremkommelighetsproblemer. Kollektivtrafikken kan bli stående, bussene kan bli stående i kø, det blir støy, sier Vea. Hun mener det er «underlig» at transportbransjen, som har fått 6,7 milliarder kroner i støtte fra Stortinget, nå velger å demonstrere på en måte som kan ramme Oslo-folk hardt. – Ikke minst risikerer vi at fremkommeligheten for nødetatene kan bli blokkert, som vil være det mest alvorlige, sier byråd for miljø og samferdsel i Oslo. Marit Vea understreker at folk har rett til å demonstrere, men mener Oslos innbyggere er feil målgruppe. – Oslos innbyggere er de siste som burde ramme seg av dette. De fleste bruker ikke bil i det hele tatt, de får veldig lite ut av pengene som er satt av regjeringen, sier hun. Les også: Varsler kø og reaksjoner: «Dieselbrølet» aksjonerer fredag – Blir helt vilt På vei mot Oslo vil flere henge seg på kolonnen etter hvert. På Liertoppen er planen å kjøre traktorene av trallene som da vil bli en del av køen, ifølge talsperson Jan-Erik Rafoss i Dieselbrølet. – Vi kjører til Majorstuen der vi møter de som kommer fra Kløfta og kjører så til Filipstadkaien. Da vil det bli et tusentall lastebiler, traktorer og småbiler som skal ta seg gjennom Oslo. Det blir helt vilt, sier Rafoss til Avisa Oslo og Avisen Agder. Facebook-gruppen Dieselbrølet aksjonerte mot høye drivstoffpriser før påske, også etter at det var vedtatt å redusere avgiftene. Advarsel fra veivesen og politiet Også Statens vegvesen og politiet har advart i forkant av fredagens aksjon. – Slike aksjoner kan skape frustrasjon for mange. Vi oppfordrer både deltagere og øvrige trafikanter til å ta hensyn til hverandre og bidra til å redusere risiko for farlige situasjoner, sa Nils Karbø avdelingsdirektør i Vegtrafikksentralen. Avsnittsleder Torgeir Brenden i Oslo-politiet sa torsdag til Dagbladet at det erfaringsmessig er utfordrende med markeringer som sperrer eller hindrer trafikken. – Hindringer og sperringer av trafikken vil kunne anses som å utgjøre fare for liv og helse. Politiet vil derfor vurdere tidlig inngripen ved slike markeringer. 