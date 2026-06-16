Digitale investeringsprosjekter: Lengre levetid, men høyere havaririsiko

En ny studie fra Vista Analyse viser at digitale investeringsprosjekter i staten har lengre forventet levetid enn antatt, men også høyere risiko for havari. Studien anbefaler standard levetider på 15 år for digitaliseringsprosjekter og 20 år for digitale infrastrukturprosjekter, samt bedre risikovurdering.

Vår nye studie, utført av Vista Analyse i samarbeid med Analysys Mason og Metier på oppdrag for forskningsprogrammet Concept, gir et oppdatert bilde av levetiden til digitale investeringsprosjekter i staten.

Studien viser at mange digitale prosjekter varer lenger enn tidligere antatt, men at risikoen for havari er betydelig høyere enn det som ofte legges til grunn i planleggingen. Spesielt bekymringsfullt er det at en stor andel prosjekter havarerer før de i det hele tatt kommer i gang, noe som fører til betydelige tap av både tid og offentlige midler. Dette understreker behovet for mer realistiske forventninger og grundigere risikovurderinger i alle faser av prosjektgjennomføringen.

Basert på en bred gjennomgang av flere kilder, inkludert DFIs anbefalinger, Digitaliseringsdirektoratets erfaringer, prosjektdata, forskningslitteratur, makrostatistikk og regnskapsregler, anbefaler vi en forventet levetid på 10 til 20 år for digitaliseringsprosjekter uten store infrastrukturkomponenter, med 15 år som standard. For digitale infrastrukturprosjekter, som omfatter fysiske nettverk og systemer, anbefaler vi 20 år som standard og et spenn på 15 til 40 år.

Det er viktig å regne levetiden fra prosjektene tas i bruk, ikke fra oppstart, og å ta hensyn til muligheten for havari i beregningene. Våre analyser viser at dagens digitaliseringsprosjekter har en gjennomsnittlig levetid på 12 år, mens digitale infrastrukturprosjekter ligger på 17,5 år. For fremtidige prosjekter tilsier anslagene omtrent 15 år for digitalisering og 17 år for infrastruktur, noe som samsvarer godt med ekspertintervjuer. Usikkerheten knyttet til havari er betydelig.

For digitaliseringsprosjekter anslår vi en sannsynlighet på 10 til 25 prosent for havari, ofte på grunn av organisatorisk rigiditet, manglende kompetanse og leverandøravhengighet. Infrastrukturprosjekter har lavere feilrate. Levetidene har falt noe over tid, drevet av teknologisk endring, regulatoriske krav og overgangen til modulbaserte løsninger. Spesielt regulatoriske krav oppleves som den viktigste faktoren, etterfulgt av systemfleksibilitet og teknologisk utfasing.

For infrastruktur er et robust design og godt vedlikehold avgjørende for å forlenge levetiden, spesielt for passivt utstyr. Aktivt utstyr, som signalbehandlende enheter, skiftes oftere ut på grunn av markedsdynamikk. Studien er et viktig grunnlag for bedre beslutninger og mer effektiv bruk av offentlige midler i digitaliseringsarbeidet





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