Digitalisering av lovverk i Nav utfordrer rettssikkerheten

En omfattende forskningsrapport advarer om farene ved å overlate lovtolkning til digitale systemer i offentlig forvaltning, og etterlyser sterkere styring for å beskytte borgernes rettigheter.

Digitalisering en av den offentlige forvaltningen i Norge har skutt fart de siste årene, med et mål om å skape mer effektive prosesser og raskere saksbehandling for innbyggerne.

Dette er spesielt tydelig i store organisasjoner som Nav, hvor automatisering av rettsanvendelse kan spare enorme mengder ressurser. Men denne teknologiske utviklingen bringer med seg betydelige utfordringer knyttet til hvordan lovverk tolkes og implementeres i digitale systemer. Forskningsprosjektet Pålitelig digital velferdsforvaltning, som involverer eksperter fra en rekke ledende institusjoner som Oslo Met, NTNU og Universitetet i Oslo, har over flere år analysert hvordan overgangen fra menneskelig skjønn til maskinell logikk påvirker rettssikkerheten til den enkelte borger.

En av de mest sentrale problemstillingene som trekkes frem av professor Julia Köhler-Olsen ved Oslo Met, er spenningen mellom smidig systemutvikling og tradisjonell juridisk metode. Når lovtekster skal gjøres om til kode, må komplekse juridiske formuleringer forenkles og gjøres entydige for at en algoritme skal kunne behandle dem. Denne prosessen med å koding av loven er langt fra en nøytral teknisk øvelse; det er i realiteten en juridisk tolkningsprosess.

Problemet oppstår når disse kritiske valgene om lovforståelse treffes på et lavt nivå i organisasjonen, for eksempel av utviklere i et teknisk team, snarere enn av juridiske eksperter eller på et strategisk ledelsesnivå. Når tolkningen av en lov blir låst fast i programvare, forsvinner mye av den fleksibiliteten og det individuelle skjønnet som er essensielt i rettsstatens forvaltning av enkeltsaker. Risikoen ved en slik automatisert tilnærming er at borgere kan miste rettigheter de faktisk har krav på.

Dersom det digitale systemet er programmert med en for snever tolkning av loven, vil søknader som faller utenfor denne definisjonen bli avvist automatisk. I et manuelt system ville en saksbehandler kunne vurdert nyansene i saken og utøvd et faglig skjønn som sikret et korrekt utfall. Når dette erstattes av algoritmer, risikerer man at systemet ikke engang fanger opp at en søknad burde vært vurdert manuelt.

Dette skaper en fundamental utfordring for rettssikkerheten, da feil i koden kan føre til systematiske feilutfall for tusenvis av mennesker over lang tid før feilen eventuelt blir oppdaget. Forskerne anerkjenner at Nav besitter sterk fagkompetanse og har et genuint ønske om å skape gode, rettsriktige løsninger. Likevel understreker rapporten at effektivitet aldri kan være den primære drivkraften i automatiseringen av velferdsforvaltningen. Det er et akutt behov for tydeligere styring og bedre rammeverk for teamene som jobber med digitalisering av lovverk.

For å sikre at forvaltningen forblir rettssikker, må beslutninger om lovtolkning løftes opp til ledelsesnivå, slik at det eksisterer en klar ansvarslinje og kontrollmekanismer som hindrer at tekniske snarveier går på bekostning av borgernes juridiske rettigheter. En offentlig forvaltning må først og fremst være til å stole på, uavhengig av om saken behandles av et menneske eller en maskin





