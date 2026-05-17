Forskere advare mot de potensielle risikene med å automatisere rettsanvendelse i offentlig forvaltning. En ny rapport viser at valg knyttet til lovforståelse under systemutvikling kan ha alvorlige konsekvenser for borgere, og kjønn også utsette rettsikkerhet.

Digitalisering og automatisering kan gi raskere saksbehandling og mer effektive prosesser for offentlig forvaltning. Imidlertid innebærer det også at lovtekster må tolkes og «kodes» på forhånd – et arbeid som er både tidkrevende og potensielt risikabelt.

Forskningsprosjektet Pålitelig digital velferdsforvaltning, ledet av Oslo Metropolitan University (Oslo Met) og vedlikeholdt av en samling av norska forskningsinstitusjoner, har over flere år undersøkt hvordan Nav digitaliserer og anvender lov i praksis. Julia Köhler-Olsen, professor i rettsvitenskap ved Oslo Met og Kompetansesenter for arbeidsinkludering, advarer mot at valg om lovforståelse i systemutvikling kan få store konsekvenser for borgere.

Hun fremhever at valgene som tas under digitalisering kan bestemme om en sak behandles automatisk eller manuelt, om behandlingstid og noen ganger også utfallet. Dette skaper en utfordring for retten til en rimelig prosess, spesielt når viktige beslutninger om lovtolkning treffes av utviklerteam i lave posisjoner uten tilstrekkelig juridisk tilsyn. Traditionelt har vurderinger av lovtilpasning været menneskelig og dieses, fekte ruverine i fleksibel skjønn.

Med den økende kravet til effektivisering, blir disse vurderingene i økende grad lagt over til systemer og algoritmer, der den menneskelige fleksibiliteten kan gå tapt. Nav gjør mye riktig og har sterke faglige miljøer som ønsker å utvikle dyughent definerte og rettsriktige løsninger, men rapporten sier at det trenges bedre styring og rammer for teamene som arbeider med digitaliseringen av lovverk. Norden effektivitet i velferdsforvaltningen, kan ikke kompromittere rettsikkerheten i en digital tidsalder





