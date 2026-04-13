Digitalt dilemma: Hvordan navigere Norges avhengighet av amerikansk teknologi?

Bernt Apeland og Sigri Sevaldsen advarer mot en brå exit fra amerikanske teknologiplattformer og peker på de negative konsekvensene for norske bedrifter og offentlig sektor. De etterlyser en pragmatisk tilnærming som balanserer geopolitiske hensyn med behovet for en trygg og effektiv digital infrastruktur.

Debatten om Norges digitale avhengighet av amerikanske teknologiplattformer er viktig, men en forhastet utgangsstrategi vil kunne få altfor store negative konsekvenser. Bernt Apeland og Sigri Sevaldsen tar opp dette spørsmålet i et innlegg der de advarer mot en brå exit fra amerikanske plattformer. De understreker at en slik handling vil ramme både norske bedrifter og offentlig sektor hardt. I en tid preget av geopolitisk spenning og økende digitalisering, er det essensielt å vurdere Norges sårbarhet på alle samfunnsområder. Norge er i dag dypt integrert med amerikanske teknologitjenester, og kommunikasjon, datahåndtering og forretningsutvikling er i stor grad basert på disse plattformene. Selv om Norge har ivaretatt sine europeiske krav til personvern, forbrukerbeskyttelse og konkurranse, bekymres det for potensielt bruk av teknologiavhengighet som et politisk våpen. Mens samarbeid om teknologi og handel over Atlanteren er høyt prioritert, er det samtidig viktig å vurdere risikoen ved å legge alle eggene i samme kurv. Dette innlegget representerer skribentens meninger og er sendt til debatt@digi.no.

En betydelig del av både offentlig sektor og private bedrifter i Norge er avhengige av amerikanske teknologiplattformer. Eksempler inkluderer bruken av Google og Microsoft-programmer som Word, Outlook og Excel. Alt fra små håndverksbedrifter til store tjenesteleverandører benytter disse systemene for samhandling, sikkerhet, dataflyt og skytjenester. Den raske utviklingen innen kunstig intelligens (KI) forsterker denne avhengigheten ytterligere, med bruk av verktøy som Claude, Copilot og Chat GPT. Innenfor teknologinæringen er bildet enda tydeligere, hvor mange norske bedrifter bygger sine løsninger på de store amerikanske IT-plattformene, utvikler egne produkter og tjenester og skaper verdier basert på den stabile og skalerbare infrastrukturen. SV i Stortinget har tatt til orde for en utgangsstrategi, men dette møter motstand fra flere hold. En umiddelbar utfasing av amerikanske plattformer er verken realistisk eller ønskelig, da konsekvensene for norske virksomheter og brukere ville bli enorme. Det er heller ikke tilgjengelige nasjonale eller europeiske alternativer som kan erstatte de amerikanske tjenestene fullt ut. Å sitte stille i båten er heller ikke en holdbar strategi. Det er nødvendig å akselerere utviklingen av nasjonale, nordiske og europeiske skytjenester.

Virke, som representerer et stort antall arbeidsplasser i handels- og tjenestenæringene, etterlyser en faktabasert diskusjon om dette viktige temaet. For å redusere sårbarheten, er det avgjørende å jobbe kunnskapsbasert, langsiktig og pragmatisk. Samtidig må det utvikles alternativer i samarbeid med våre nordiske og europeiske naboer. Dette kan gjøres gjennom å fremme en open source-strategi for å lette overgangen for bedrifter og offentlige virksomheter, og myndighetene kan også stille krav til leverandører. Myndighetene kan tilrettelegge for utvikling av nasjonale skytjenester, men en brå overgang er urealistisk. Det er viktig å erkjenne at digitaliseringen i Norge er avhengig av beslutninger som fungerer i praksis og tilbyr den nødvendige cybersikkerheten. Det er avgjørende å gå i dialog med amerikanske teknologiselskaper for å finne gode løsninger for fremtiden. Beredskap krever evnen til å ha flere tanker i hodet samtidig. Virke ønsker at deres medlemmer skal ha trygge IT-plattformer og digital infrastruktur som fremmer virksomhetenes beste interesser. Debatten krever en balansert tilnærming som tar hensyn til både geopolitiske utfordringer og praktiske behov for norske bedrifter og offentlig sektor. Innlegget understreker behovet for å kombinere forsiktighet med aktiv handling for å sikre Norges digitale fremtid





