Digitalt dilemma: Hvordan navigere Norges teknologiske avhengighet

En brå exit fra amerikanske teknologiplattformer vil skade norske bedrifter og offentlig sektor. Vi må finne en balansert tilnærming for å sikre digital suverenitet.

Debatten om Norges digitale avhengighet av amerikanske teknologiplattformer er viktig, men en forhastet utgangsstrategi vil kunne få altfor store negative konsekvenser, mener Bernt Apeland og Sigri Sevaldsen. I en tid preget av geopolitisk usikkerhet og økende bekymring for sårbarhet en i vår digitale infrastruktur, er det essensielt å vurdere Norges digitale posisjon nøye. Norge, som et av verdens mest digitaliserte land, er dypt integrert med amerikanske teknologiplattformer.

Denne avhengigheten strekker seg fra kommunikasjon og datahåndtering til forretningsutvikling, og er fundamentet for mange av våre kritiske funksjoner i både offentlig og privat sektor. Bruken av giganter som Google og Microsoft er utbredt, og disse selskapenes tjenester er essensielle for alt fra små håndverksbedrifter til store tjenesteleverandører. Denne integrasjonen skaper et effektivt og skalerbart økosystem, men det reiser også spørsmål om sikkerhet og nasjonal kontroll. SV har tatt til orde for en utgangsstrategi, noe som har fått støtte i samfunnsdebatten, der mange krever en umiddelbar «utmelding» fra amerikanske plattformer. Men en slik brå vending er verken realistisk eller ønskelig. Å erstatte de etablerte amerikanske tjenestene med nasjonale eller europeiske alternativer, er en kompleks prosess som krever tid og ressurser. Offentlig sektor og næringslivet er dypt avhengig av disse plattformene, og en brå endring vil kunne føre til omfattende forstyrrelser og økonomiske tap. Likevel kan vi ikke ignorere de geopolitiske realitetene. USA og EU prioriterer samarbeid om teknologi og handel høyt, men den nåværende situasjonen krever en mer pragmatisk tilnærming. For å redusere sårbarheten må vi utvikle alternativer og sikre at vi har kontroll over vår egen digitale infrastruktur. En ensidig avhengighet kan utnyttes politisk, og det er viktig å ha flere ben å stå på. For å møte utfordringene må vi balansere behovet for sikkerhet og fleksibilitet med den praktiske virkeligheten. En helhetlig tilnærming krever en kombinasjon av tiltak. Først og fremst er det kritisk å støtte utviklingen av nasjonale, nordiske og europeiske skytjenester. Dette bør skje i markedet, men med aktiv tilrettelegging fra regjeringen. Myndighetene kan også stille krav til leverandører, både amerikanske, europeiske og norske. Virke, som representerer et bredt spekter av bedrifter, etterlyser en faktabasert diskusjon og en open source-strategi for å muliggjøre overgang til mer transparente systemer. Det er avgjørende å jobbe kunnskapsbasert, langsiktig og pragmatisk. Vi må erkjenne at digitaliseringen i Norge er avhengig av beslutninger som fungerer i praksis og som sikrer cybersikkerhet. Dialog med amerikanske teknologiselskaper er nødvendig for å finne gode løsninger for fremtiden, samtidig som vi må investere i utviklingen av alternativer i samarbeid med våre nordiske og europeiske partnere. Det er essensielt å ha flere alternativer og en robust beredskap.





