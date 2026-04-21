Diplomatisk usikkerhet: Vance forventes å lande i Islamabad for Iran-samtaler

USA sender diplomater til Pakistan i et forsøk på å redde våpenhvilen med Iran, mens interne spenninger i Teheran skaper tvil om forhandlingenes fremtid.

Spekulasjonene rundt den amerikanske utsendingen Vance sin reise til Islamabad har skapt betydelig oppmerksomhet i internasjonale medier. Ifølge rapporter fra Axios, som siterer tre anonyme kilder med kjennskap til saken, er forberedelsene til et mulig diplomatisk gjennombrudd i gang, selv om den offisielle bekreftelsen fortsatt lar vente på seg.

Hvis disse opplysningene stemmer, vil Vances ankomst falle sammen med en svært kritisk fase i den skjøre våpenhvilen som har preget forholdet mellom USA og Iran den siste tiden. Situasjonen er dynamisk, spesielt etter at president Donald Trump mandag valgte å forlenge den eksisterende våpenhvilen med ytterligere ett døgn, noe som betyr at den nå utløper onsdag kveld. Dette lille pusterommet har gitt partene en siste mulighet til å avklare om forhandlinger faktisk kan finne sted. Det hvite hus har vært preget av intens aktivitet, og mandagen ble i stor grad tilbrakt med å vente på signaler fra Teheran. Interne spenninger i Iran har imidlertid komplisert bildet. Axios rapporterer at Revolusjonsgarden skal ha lagt et betydelig press på iranske forhandlere for å innta en langt mer kompromissløs holdning. Kravet fra denne fløyen er krystallklart: Det skal ikke foregå noen form for dialog med USA før blokaden av iranske havner og terminaler er fullstendig opphevet. Til tross for dette interne presset, har meglere fra sentrale aktører som Pakistan, Egypt og Tyrkia jobbet på høygir for å overtale Iran til å sette seg ved forhandlingsbordet. Det meldes nå at delegasjonen fra Iran har mottatt det nødvendige grønne lyset fra landets øverste leder, Mojtaba Khamenei, noe som kan tyde på at en dør for dialog endelig er på gløtt. Logistikken rundt reisen til Pakistan er fortsatt preget av uklarheter. Mens to av kildene hevder at Vance forlater USA tirsdag morgen, indikerer en tredje kilde at avreisen kan ha funnet sted allerede sent mandag kveld for å sikre at utsendingen er på plass i tide. I tillegg til Vance er også Trumps andre utsendinger, Steve Witkoff og Jared Kushner, forventet å delta i det diplomatisk følsomme arbeidet i Islamabad. Hvorvidt dette vil føre til en varig løsning eller kun en midlertidig forlengelse av de nåværende ordningene, gjenstår å se. Verden følger nå spent med på om Islamabad kan fungere som arenaen der en historisk nedtrapping av konflikten mellom Washington og Teheran faktisk kan realiseres før våpenhvilen utløper for godt





