Disney-stjerners vennskap og alvorlige anklager mot Katy Perry

Nyheter om tidligere vennskapsbrudd mellom Disney-stjerner Selena Gomez og Demi Lovato, samt alvorlige anklager om seksuelle overgrep rettet mot Katy Perry fra skuespiller Ruby Rose. Nyhetene omfatter også reaksjoner på «Euphoria».

Ryktene rundt forholdet mellom stjernene har sirkulert i lang tid, og både Selena Gomez og Demi Lovato har vært sparsomme med detaljer. Men i et intervju med Harper's Bazaar i april 2020, bekreftet Lovato at vennskapet var over. Hun uttalte at de ikke lenger var venner, men at hun alltid ville ha kjærlighet for Gomez og ønsket henne alt godt. Dette markerte et punkt hvor spekulasjoner fikk en offisiell bekreftelse, noe som sendte sjokkbølger gjennom fans og følgere. Den tidligere nærheten mellom de to Disney -stjernene hadde vært en kilde til stor interesse, spesielt for de som hadde fulgt deres karrierer siden ungdomsårene. Tapet av dette vennskapet var tydeligvis betydningsfullt for begge parter, noe Lovato indikerte gjennom sine senere kommentarer om takknemlighet. Senere, i mars i år, reflekterte Lovato over forholdet på nytt, og uttrykte takknemlighet for vennskapet de hadde og fortsatt har. Dette indikerer et ønske om å bevare de positive minnene, selv om veiene deres har skiltes.

I en annen utvikling har den australske skuespilleren Ruby Rose kommet med alvorlige anklager mot popstjernen Katy Perry. Rose hevder at Perry forgrep seg på henne på en nattklubb i Melbourne for nesten 20 år siden. Disse påstandene har blitt fremmet i et innlegg på sosiale medier, hvor Rose beskriver en hendelse som skal ha skjedd på nattklubben Spice Market. Perry sin representant har umiddelbart avvist anklagene som falske og hensynsløse. Rose's uttalelser har vakt stor oppsikt, spesielt detaljene rundt hendelsen. Anklagene er en del av en kommentarstråd på plattformen Threads. Rose skal ha svart på en kommentar som refererte til Perrys hit «I Kissed a Girl», og beskrevet et angivelig seksuelt overgrep. Denne typen offentlige anklager har stor innvirkning på både de involverte personene og deres karrierer. Rose indikerte at hun ikke har planer om å politianmelde saken, men hevdet at hendelsen var offentlig og sett av flere personer.

I tillegg til disse hendelsene har det også dukket opp bekymringer rundt en spesifikk detalj i den nye sesongen av TV-serien «Euphoria», som har ført til at noen fans vurderer å boikotte serien. Denne utviklingen viser hvordan kunstnere og deres verk kan påvirkes av kontroversielle temaer og hendelser. Samtidig understreker det viktigheten av å ta hensyn til publikums følelser og reaksjoner. Disse ulike situasjonene, fra personlige relasjoner til påstander om seksuelle overgrep og kontroverser rundt TV-serier, viser kompleksiteten i kjendisverdenen og hvordan offentlige figurers liv og valg kan få store konsekvenser. De illustrerer også viktigheten av å være varsom med å dømme, og å respektere individers rettigheter og grenser.





dagbladet / 🏆 2. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

