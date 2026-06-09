Diversehendelser i Norge: Trafikksikkerhet, politiope og lokal hedring

Denne artikkelen dekker en rekke hendelser fra forskjellige deler av Norge. Det inkluderer Statens vegvesens beredskapsplan ved Hardangerbrua, Sjøforsvarets antiubåtøvelse, politiets arbeid med påkjørt og beruset sjåfør, røykutvikling i Blomsterdalen, en trussel med kniv i Sandviken, busskollisjon i Loddefjord, savnede barn funnet i Frekhaug, nattlige slåsskamper og russebusser i Os, voldelig handling i Oslo sentrum, fartskontroll i Eidfjord, og en lokalt anerkjennelse av samferdselshistorisk engasjement i Bergen. Artikkelen sampler hvordan utrykningstjenester og politi håndterer daglige utfordringer i hele landet.

Statens vegvesen har klargjort følgebil og trafikkdirigenter på Gråsteinen ved Hardangerbrua dersom lysreguleringen ikke klarer å håndtere trafikken som det forventes. Denne tiltaksplanen skal være på plass i fellesferien.

Sjøforsvaret arrangerer en større militærøvelse sammen med allierte utenfor Bergen fra 5. til 18. juni. Øvelsen har som mål å styrke kapasiteten for antiubåtkrigføring og samvirkeoperasjoner. I en annen sak stoppet politiet en mann i 40-årene på Rv5 i Naustdal klokken 08.08 for å ha kjørt under påvirkning av alkohol. Føreren ble stanset, tatt med til politistasjonen og fikk førerkortet beslaglagt.

Ettermiddagen meldte 110-sentralen om røyk fra en container på Birs anlegg på Espehaugen i Blomsterdalen. Vaktleder Frode Eide bekrefter at det ikke er noen brann eller spredningsfare, kun røyk. I Sandviken måtte politiet rykke ut til en butikk klokken 22.24 etter melding om en hissig mann med kniv. Patruljer som var bevæpnet grep tak i mannen ved bruk av pepperspray.

Ingen personer ble skadet. Operasjonsleder Jan Børge Misje opplyser at undersøkelser pågår for å finne bakgrunnen for hendelsen. Åtte busser kolliderte i Loddefjord, men det ble meldt om personskader. Bussen på linje 24 ble tatt ut av trafikken.

Skyss sin pressevakt Øyvind Strømmen forklarte at kollisjonen skjedde mens bussene skulle passere hverandre. Etter hvert som dagen kom, fikk politiet en gladmelding: Tre og fire år gamle jenter som var meldt savnet fra Frekhaug, er nå funnet i godt humør og udannede. Operasjonsleder Frode Kolltveit i Vest politidistrikt bekrefter. Jentene var observert av melder som sa de sprang rundt alene nær en bensinstasjon på Rosslandsvegen.

Politiet sjekket alle barnehager i området og fant ingen savnede barn. Jentene er beskrevet med lyst hår og klesdrakt med rosa elementer. Politiet oppfordrer folk til å ringe 02800 eller 112 om de har tips. Også i Bjørnafjorden var politiet opptatt: Natt til lørdag kom det varsel om slåsskamp i Endelausmarka, og klokken 03.00 fikk de klager fra et serveringssted i Os sentrum.

To et halv time senere måtte en patrulje rykke ut til samme sted da en gjerningsmann fremsto svært beruset og hadde forlatt stedet. I løpet av natta til søndag var det antatt 10-15 russebusser til stede ved Rema 1000 og Post Nord-området. I sentrum av Oslo var det også hendelser: En mann kastet brostein gjennom vindu på en privatadresse klokken 01.49. Brosteinen landet inne på stuegulvet.

Politiet anholdt en mann i 40-årene som har erkjent handlingen. Saken utredes for skadeverk. Utrykningspolitiet gjennomførte fartskontroll i 80-sonen på fylkesvei 7 ved Furlotunnelen i Eidfjord. Operasjonsleder Morten Rebnord opplyser at det ble vedtatt 29 forenklede forelegg for hastighet og tre førerkortbeslag.

Høyeste målede fart var 128 km/t. I en annen sak i Oslo ble en mann oppsøkt av tre gjerningsmenn som truet ham med en pistolliknende gjenstand og frat ham verdisaker. Politiet har tatt ut videoovervåking og innhentet vitneopplysninger. Den operative fasen er avsluttet og etterforskning fortsetter.

I Bergen ble Atle Steinar Ingebrigtsen overrasket med Kongens fortjenstmedalje av ordføreren. Ingebrigtsen er kjent som en av initiativtakerne til museumstrikken i Bergen, og ble hedret for sin mangeårige innsats for bevaring og formidling av samferdselshistorien siden 1992





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