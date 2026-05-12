DIY-kjernebatteri: Hvordan lage et fattigmanns-kjernebatteri med tritiumampuller og minisolceller

Det trengs verken laboratorium eller budsjett på mange millioner for å bygge et kjernebatteri – det holder med tritiumampuller, et par minisolceller og aluminiumstape. Youtube-kanalen Double M Innovations har vist hvordan det som kalles "Poor Man's nuclear battery, DIY" (en slags fattigmanns-kjernebatteri) kan settes sammen av enkle komponenter og omdanne radioaktiv stråling til målbar elektrisitet, helt uten ytre energitilførsel.

Konstruksjonen bygger på tritium, en radioaktiv form for hydrogen som blant annet brukes i selvlysende produkter. Under den radioaktive nedbrytningen avgir det elektroner som treffer et fosforlag inne i forseglede glassampuller, noe som skaper et konstant grønt skinn. Dette skinnet driver i sin tur to små amorfe solceller, av samme type som sitter i kalkulatorer. Fem tritiumampuller, hver på rundt tre millimeter i diameter, plasseres mellom solcellene i en konstruksjon som minner om en solcelle-sandwich.

Innsiden er kledd med reflekterende materiale for å fange så mye lys som mulig, og hele enheten forsegles med aluminiumstape for å stenge ute ytre lys. Ved måling genererte hver solcelle mellom 0,45 og 0,47 volt, men strømstyrken var ekstremt lav. Ved å koble cellene i serie og koble til en kondensator kunne energien lagres over tid. Etter ti minutter nådde kondensatoren 2,2 volt, etter én time 2,4 volt – og etter en natt hadde den klatret til 2,9 volt.

Effekten ligger i nanowatt-området, langt under det som kreves for å drive for eksempel en lysdiode. Kommersielle kjernebatterier er betydelig mer effektive, fordi de radioaktive materialene er nøyaktig tilpasset komponentene som omdanner energi. Men som fattigmannsbatteri er resultatet likevel bemerkelsesverdig: Tritium har en halveringstid på rundt tolv år, noe som betyr at den hjemmesnekrede konstruksjonen kan produsere energi lenge etter at vanlige batterier er tomme.

Det trengs verken laboratorium eller budsjett på mange millioner for å bygge et kjernebatteri - Kortet 'Poor Man's nuclear battery, DIY' viser hvordan man kan bygge seg et kjernebatteri av enkle komponenter og radioaktiv stråling!Teksten omtaler en video som vises på Youtube-kanalen 'Double M Innovations', der det er demonstrert hvordan man kan bygge seg et kjernebatteri kalt 'Poor Man's nuclear battery, DIY', bestående av enkle komponenter og radioaktiv stråling. Den viser hvordan man kan benytte seg av tritium og en konstruksjon med tritiumampuller, forseglede glassampuller og flammehemmende folie, koblet til to små amorfe solceller for å produsere strøm.

