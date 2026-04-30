Djiboutis president sikrer seg sjette periode med 98 prosent av stemmene – blant verdens lengstsittende ledere

Ismail Omar Guelleh har vunnet valget i Djibouti med 98 prosent av stemmene og starter på sin sjette presidentperiode. Valget har blitt kritisert for å mangle demokratisk konkurranse, og Guelleh har styrt landet siden 1999. Artikkelen ser også på andre ledere verden over som har styrt i lang tid, blant annet Vladimir Putin, Aleksandr Lukasjenko og Recep Tayyip Erdogan.

Djibouti s president Ismail Omar Guelleh har nettopp sikret seg en sjette presidentperiode etter et valg der han oppnådde hele 98 prosent av stemmene. Dette resultatet kommer ikke som en overraskelse, da valg i Djibouti ofte blir kritisert for å mangle reell demokratisk konkurranse, ifølge Freedom House.

Guelleh har styrt landet siden 1999, og valget skulle egentlig ha ført til et maktskifte, men etter en grunnlovsendring som fjernet aldersgrensen for presidentkandidater, kunne den 78-årige stille igjen. Djibouti ligger ved Bab el-Mandeb, en av verdens viktigste skipsruter, som nå er truet av angrep fra Iran-støttede Houthi-militsen i Jemen. Guelleh er langt fra alene om å sitte ved makten i tiår. Flere ledere verden over har styrt i lang tid, og mange vinner valg med svært høye stemmetall.

Verdens lengstsittende nåværende leder, Teodoro Obiang i Ekvatorial-Guinea, har styrt siden 1979. Leiv Marsteintredet, professor i sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen, sier at når en leder får over 90 prosent av stemmene, er det et tydelig tegn på at systemet ikke er demokratisk. Han legger til at slike ledere vanligvis går av på grunn av alder, ikke ved å tape et valg. Dette er noen av lederne som har sittet lengst ved makten.

Russland: Vladimir Putin har hatt makten i Russland siden 1999. Da han måtte gå av etter to perioder, ble hans allierte Dmitrij Medvedev president, mens Putin selv ble statsminister og beholdt reell kontroll. I 2020 fikk han gjennom en grunnlovsendring som nullstilte tidligere perioder, slik at han i praksis kan sitte som president helt til 2036. I 2024 vant han valget med over 88 prosent av stemmene, i et valg mange mener ikke var fritt.

Belarus: Aleksandr Lukasjenko har vært president siden 1994 og kalles ofte «Europas siste diktator». Han fikk endret grunnloven i 1996 slik at han fikk langt mer makt, blant annet mulighet til å styre ved dekret. Ved siste valg i 2020 hevdet han å ha fått rundt 80 prosent av stemmene, men resultatet ble kraftig bestridt av opposisjonen. Tyrkia: Recep Tayyip Erdogan har ledet Tyrkia siden 2003, først som statsminister, deretter som president.

Etter et kuppforsøk i 2016 ble systemet endret fra parlamentarisk til presidentstyre, noe som ga ham mer makt. Kina: Xi Jinping ble Kinas leder i 2012. I 2018 fjernet han begrensningen på hvor mange perioder en president kan sitte, noe som brøt med en praksis som hadde vært ment å hindre livslange ledere. Egypt: Abdel Fattah El-Sisi tok makten i 2013 etter et militærkupp.

Han vant valget i 2018 med rundt 97 prosent av stemmene. I 2019 ble grunnloven endret slik at han kan sitte lenger enn først planlagt. Professor Marsteintredet peker på at når ledere fjerner grunnlovsgrensene, er det et tydelig tegn på at systemet ikke lenger er demokratisk. Han mener slike maktskifter kan bli ustabile når de først kommer





