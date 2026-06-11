Djordje Wilms dømmes til 21 års forvaring for drapet på Tamima Nibras Juhar

Torsdag er den siste dagen av rettssaken mot Djordje Wilms, som har erkjent straffskyld for drapet på Tamima Nibras Juhar i august i fjor. Statsadvokat Cecilie Schløsser Møller ber om at Wilms dømmes til 21 års forvaring.

Torsdag er den niende og siste dagen av rettssaken mot Djordje Wilms (18). Han har erkjent straffskyld for drapet på Tamima Nibras Juhar (34) i august i fjor.

Statsadvokat Cecilie Schløsser Møller ber i retten om at Wilms dømmes til 21 års forvaring. Pågrepet like før klokken 09, med blod på skulderen som er hans eget. Torsdag holder aktoratet sin prosedyre med statsadvokat Cecilie Schløsser Møller og politiadvokat Oda Karterud. Tamima Nibras Juhar ble drept da hun var på nattevakt på en institusjon på Kampen i Oslo.

Djordje Wilms ble pågrepet tre timer etter drapet. Blodet på skulderen er hans eget. I avhør har han forklart seg om de minuttene han var inne på rommet til Tamima. Statsadvokat Schløsser Møller mener at det rasistiske motivet må tillegges stor vekt i straffeutmålingen.

Etter lunsjpausen skal bistandsadvokat Anette Skjerven Arnkværn holde sin prosedyre, før det er forsvarer Petter Mandt sin tur





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