DNT advarar: Nedbygging av norsk natur er ute av kontroll

Ein ny rapport frå DNT avdekkjer omfattande nedbygging av norsk natur, med over 5500 kvadratkilometer sett av til utbygging. DNT krev nasjonal arealnøytralitet innan 2030 og ein «planvask» i kommunane for å stanse bit-for-bit-nedbygginga. Kritikarar åtvarar om konsekvensar for lokaldemokratiet og økonomi, medan DNT meiner nasjonal styring er essensielt for å sikre framtida for natur og friluftsliv.

LILLE INDRE ROSØYA: Ein fersk rapport frå Den Norske Turistforening ( DNT ) kastar lys over den omfattande nedbygginga av norsk natur. Rapporten avdekkjer at over 5500 kvadratkilometer er sett av til utbygging og andre arealendringar i kommunale planar og sektorlovverk. Dette arealet tilsvarar eit område langt større enn mange norske kommunar, og bekymringa er stor over korleis dette vil påverke friluftsliv og naturmangfald. DNT krev no nasjonal arealnøytralitet innan 2030, noko som inneber at ny utbygging må kompenserast med restaurering av natur andre stader, slik at det totale naturarealet ikkje minkar. I tillegg til dette krev organisasjonen ein full «planvask» i alle norske kommunar for å få kontroll over utdaterte planar og stanse den gradvise nedbygginga av natur. DNT meiner at nasjonal styring er nødvendig for å hindre ytterlegare rasering av natur, og oppmodar regjeringa til å finne insentiv for kommunane for å fremje ei meir berekraftig arealbruk.

Rapporten syner at ein stor del av planane ligg i definerte friluftsområde. Heile 40 prosent av framtidige byggjeplanar er plassert i slike område, eit areal som tilsvarar fem gonger storleiken på Oslo kommune. Endå meir bekymringsfullt er det at 60 kommunar enno ikkje har kartlagt friluftsområda sine, noko som indikerer at dei reelle tala for utbygging i slike område kan vere enda høgare. Dette fører til bekymring for tap av viktige friluftsområde og påverknad på naturopplevingar for folk. Vidare avdekkjer rapporten at 20 % av planane ligg innanfor inngrepsfri natur, der 6 % er definerte som villmarksprega. I tillegg kjem 14 % av utbygginga i konflikt med naturskog, eit areal dobbelt så stort som Mjøsa. Fritidsbustader utgjer den største enkeltføremålet for utbygging, med 25 % av planane som omfattar hytter og fritidsbustader. DNT-sjef Inger Lise Blyverket uttrykkjer stor uro over denne utviklinga og peiker på behovet for ein nasjonal strategi for å sikre urørt natur og friluftsområde for framtida.

Kritikarar, derimot, uttrykkjer skepsis til DNTs krav om «planvask» og meiner det kan vere respektlaust mot lokaldemokratiet og få store økonomiske konsekvensar for private aktørar. Ordførarar understrekar at byggjeplanar ofte er resultatet av demokratiske prosessar og at ikkje alt planlagt areal faktisk blir bygd ut. Dei meiner at kommunane bør få styra seg sjølve utan for mykje statleg detaljstyring. Det er også peika på at kommunane allereie har iverksatt tiltak for å sikre berekraftig arealbruk, som til dømes å kartleggje friluftsområde og stiar for å unngå konflikt med naturverdiar. Fleire kommunar har også valt å prioritere å vere «innbyggjarkommune» og konsentrere utbygginga til område som allereie er rørte. Debatten viser spenninga mellom nasjonale målsetjingar og lokale interesser, og viktigheita av å finne ein balanse mellom vern av natur og behov for samfunnsutvikling. Det er eit klart behov for betre kunnskap om natur og friluftsliv, men samstundes treng ein å ta omsyn til dei gode lokale, demokratiske prosessane der ein prøver å balansere natur- og friluftsomsyn opp mot behov for bustader, næringsutvikling og arbeidsplassar. For å oppnå ei berekraftig arealbruk i Noreg, må ein finne løysingar som både ivaretar naturen og samstundes respekterer lokaldemokratiet og den private eigedomsretten





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Dieselbrølet og demokratiet: Ein refleksjon over drivstoffprisar og offentlig samtaleEin kommentar om korleis sosiale medium og folkelege reaksjonar på drivstoffprisar påverkar politiske avgjerder og den offentlege samtalen. Artikkelen reflekterer over raske politiske handlingar sett i samanheng med den digitale medierevolusjonen og tankar frå Jürgen Habermas.

Read more »

Verdsrekord i overleving: Mann overlevde hypoterm hjartestans etter 20 timarEin ung mann overlevde ein hypoterm hjartestans etter over 20 timar, inkludert langvarig hjarte-lungeredning og transport. Innsatsen frå turgåarar, redningshelikopter og legar var avgjerande.

Read more »

Forsvarsministeren bekrefter norsk-britisk tokt mot russiske ubåter:– Både avskrekking og forsvar, sier Sandvik.

Read more »

Forsvarsministeren bekrefter norsk-britisk tokt mot russiske ubåter:– Både avskrekking og forsvar, sier Sandvik.

Read more »

Stoltenberg om Trumps blokade: – Det slår også inn i norsk økonomiTrumps blokade av Hormuz­stredet vil ramme norsk økonomi, advarer finansministeren. Norge taper allerede enorme summer grunnet krigen.

Read more »

Store utbyggingsplaner truer norsk naturEn ny rapport fra DNT viser at områder tilsvarende dagens bebygde areal i Norge er planlagt for utbygging, noe som truer verdifulle natur- og friluftslivsområder.

Read more »