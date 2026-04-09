Dobbeltdrap fra 2005 i Sverige: Mann pågrepet etter DNA-gjennombrudd

En mann er pågrepet og siktet for et dobbeltdrap i Härnösands kommune, Sverige, som skjedde i 2005. Saken ble en «cold case» i over 20 år før et DNA-gjennombrudd førte til pågripelsen. Pårørende reagerer sterkt.

Lytt til saken Kortversjonen Oppsummeringen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av VGs journalister. Vis mer En 45 år gammel mann er pågrepet og siktet for et dobbeltdrap som skjedde for over 20 år siden i Härnösand s kommune i Sverige . Hendelsen fant sted den 2. juni 2005 da et samboerpar i 70-årene ble funnet døde på en gård i Brattås.

Politiet sikret DNA på åstedet på den tiden, men etterforskningen stanset opp og saken ble liggende som en såkalt «cold case» i over to tiår, uten noen konkrete fremskritt. Nå har et banebrytende DNA-gjennombrudd ført til pågripelsen av den mistenkte, melder TV4. Gjennom bruk av en ny lov om biometrisk analyse i straffesaker, valgte påtalemyndigheten å gjenoppta etterforskningen. De brukte en slektsforskningsdatabase og oppnådde et kritisk treff. Senior påtaleansvarlig Hanna Flordal uttalte at mannens DNA er blitt sammenlignet med DNA-sporet som ble sikret på åstedet, og at resultatet var positivt, noe som bekreftet en direkte kobling. Dette har skapt sterke reaksjoner, spesielt hos pårørende. Datteren til et av ofrene uttrykte sin sjokktilstand i et intervju med SVT Västernorrland, der hun beskrev følelsen av gåsehud og vantro da hun mottok nyheten fra politiet. Hun innrømmet at hun først lurte på om de tullet med henne. Mannen ble pågrepet i Sør-Sverige onsdag. Rettsvesenet må senest lørdag avgjøre om han skal varetektsfengsles. DNA-eksperten Johanna Björkman har også uttalt seg til TV4. Hun påpekte at saken har fått stor oppmerksomhet gjennom årene, og at det trolig finnes andre omstendigheter i tillegg til DNA-sporet som knytter gjerningspersonen til drapene, noe som indikerer en kompleks etterforskningsprosess. Det er viktig å merke seg at pågripelsen representerer en betydelig utvikling i en sak som har vært uløst i over to tiår, og som har påvirket mange mennesker dypt. Den teknologiske fremgangen innen DNA-analyse har her spilt en avgjørende rolle i å gi håp om oppklaring av saken. Denne utviklingen er et bevis på viktigheten av å holde «cold case»-saker åpne og vurdere dem på nytt i lys av ny teknologi og nye bevis. Etterforskningen vil fortsette for å samle mer informasjon og kaste lys over de faktiske omstendighetene rundt drapene. Rettsprosessen vil nå avgjøre mannens skjebne, og hvorvidt han skal stilles for retten for de alvorlige forbrytelsene han er siktet for. Hele samfunnet, og spesielt de pårørende, ser nå frem til å få svar og en form for rettferdighet etter så mange år med usikkerhet og sorg. Saken fremhever betydningen av å investere i rettsmedisinsk forskning og teknologi, samt å sikre at tidligere saker blir regelmessig vurdert for å sikre at ingen forbrytelser forblir uoppklarte





