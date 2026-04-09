Dobbeltdrap fra 2005: Mann pågrepet etter DNA-gjennombrudd

En mann er pågrepet og siktet for et dobbeltdrap i Sverige som skjedde for over 20 år siden. Pågripelsen kommer etter et DNA-gjennombrudd i en såkalt «cold case». Familien reagerer sterkt på pågripelsen.

Lytt til saken. Kortversjonen. Oppsummeringen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av VGs journalister. Vis mer. En 45 år gammel mann er pågrepet og siktet for et dobbeltdrap som skjedde for over 20 år siden i Härnösands kommune i Sverige . Hendelsen fant sted den 2. juni 2005, da et samboerpar i 70-årene ble funnet døde på en gård i Brattås. Politiet sikret DNA på åstedet, men saken ble liggende som en såkalt « cold case » i over to tiår.

Nå har et DNA-gjennombrudd ført til pågripelsen, melder TV4. Det var en ny lov om biometrisk analyse i straffesaker som gjorde at påtalemyndigheten besluttet å gjenoppta saken. De brukte en slektsforskningsdatabase og fikk et avgjørende treff. Senior påtaleansvarlig Hanna Flordal uttaler: – Mannens DNA er sammenlignet med DNA fra sporet som ble sikret på åstedet og har gitt positivt resultat. Les også: Seriemorder erkjenner åtte drap på Long Island. Datteren til et av ofrene uttrykker sterk emosjonell reaksjon: – Jeg har gåsehud over hele kroppen. Jeg spurte politiet om hun tullet med meg da hun ringte og fortalte dette. Mannen ble pågrepet i Sør-Sverige onsdag. Påtalemyndigheten må senest lørdag ta stilling til om han skal varetektsfengsles. DNA-eksperten Johanna Björkman sier til TV4 at saken har fått stor oppmerksomhet gjennom mange år, og at det trolig finnes andre omstendigheter i tillegg til DNA-sporet som knytter gjerningspersonen til drapet. Saken har vært en vedvarende utfordring for politiet i Härnösand, og det er en lettelse for mange at det nå er en potensiell løsning på saken. Den lange ventetiden, og den usikkerheten som har preget de involvertes liv, er nå brutt av håpet om at rettferdigheten skal skje fyllest. Selve pågripelsen er et resultat av målrettet etterforskningsarbeid, og bruken av moderne teknologi har vist seg å være avgjørende i denne saken. Gjennombruddet med DNA-analysen åpner for nye muligheter i andre uoppklarte saker, og det er håp om at flere slike «cold cases» kan løses i fremtiden. Det er viktig å huske på at en pågripelse bare er et første steg i rettsprosessen, og at mannen nå må stilles for retten for å forsvare seg mot siktelsen. Videre etterforskning vil avdekke ytterligere detaljer om hendelsen, og det vil bli klart hvilken rolle den siktede har spilt i dobbeltdrapet. Familien til ofrene vil utvilsomt oppleve blandede følelser, men det er håp om at denne saken kan bidra til å gi dem en form for avslutning. Den lange kampen for rettferdighet er langt fra over, men pågripelsen representerer en viktig milepæl i denne tragiske saken. Det er viktig å anerkjenne det dedikerte arbeidet til politiet og påtalemyndigheten i denne saken, som har vist utholdenhet og vilje til å ikke gi opp selv etter mange år. Saken minner oss om viktigheten av å opprettholde et aktivt rettsvesen og investere i moderne teknologi for å løse kriminalitet, selv når den er begått for lenge siden. Det er også viktig å huske på at det er mange andre «cold cases» som venter på å bli løst, og at håpet om å finne svar aldri må forsvinne. Det er et håp om at denne saken kan gi ny inspirasjon og mot til andre som sliter med lignende saker. Politiet i Härnösand vil fortsette sitt arbeid, og offentligheten vil følge nøye med på utviklingen i saken. Den rettslige prosessen vil vise om den siktede er skyldig i dobbeltdrapet, og om han vil bli dømt for forbrytelsen. Uansett utfall vil denne saken for alltid være et minne om en tragisk hendelse, og et bevis på menneskelig utholdenhet og håp





