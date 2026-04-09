Dobbeltdrap i Härnösand: Mann pågrepet over 20 år etter hendelsen

En 45 år gammel mann er pågrepet og siktet for et dobbeltdrap i Sverige som skjedde for over 20 år siden. Pågripelsen kommer etter et DNA-gjennombrudd i en 'cold case'. Datteren til et av ofrene reagerer sterkt.

En 45 år gammel mann er arrestert og siktet for et dobbeltdrap som fant sted for over 20 år siden i Härnösand s kommune i Sverige. Hendelsen skjedde den 2. juni 2005, da et samboerpar i 70-årene ble funnet døde på en gård i Brattås. Politiet samlet inn DNA -bevis fra åstedet, men saken ble klassifisert som en « cold case » og forble uløst i over to tiår. Nå har et betydelig DNA -gjennombrudd ført til pågripelse n, rapporterer TV4.

Denne utviklingen er et resultat av en ny lov om biometrisk analyse i straffesaker, som førte til at påtalemyndigheten besluttet å gjenoppta etterforskningen. Ved å benytte en slektsforskningsdatabase, oppnådde etterforskerne et kritisk treff. Senior påtaleansvarlig Hanna Flordal bekrefter: «Mannens DNA er sammenlignet med DNA fra sporet som ble sikret på åstedet og har gitt positivt resultat.»\Pågripelsen av mannen fant sted i Sør-Sverige onsdag. Påtalemyndigheten har frist til lørdag for å avgjøre om han skal varetektsfengsles. Denne saken har vekket sterke følelser, spesielt for de pårørende. Datteren til et av ofrene, som uttrykte sin sjokk og vantro da hun mottok nyheten, sier til SVT Västernorrland: «Jeg har gåsehud over hele kroppen. Jeg spurte politiet om hun tullet med meg da hun ringte og fortalte dette.» Denne følelsen av vantro og lettelse er forståelig, tatt i betraktning den lange tiden saken har vært uoppklart. Johanna Björkman, en DNA-ekspert, bemerker til TV4 at saken har vært under betydelig oppmerksomhet i mange år. Hun antyder at det sannsynligvis finnes andre omstendigheter som forbinder den mistenkte med drapet, noe som kan bidra til en mer detaljert forståelse av hendelsene som førte til dobbeltdrapet. Dette kan omfatte en mer grundig analyse av bevis og vitneforklaringer, samt en utdyping av den mistenktes bakgrunn og mulige motiv.\Suksessen med å løse denne gamle saken understreker betydningen av teknologiske fremskritt innen kriminalteknikk, spesielt DNA-analyse. Bruken av slektsforskningsdatabaser har åpnet nye veier for å identifisere mistenkte i saker som tidligere ble ansett som uløselige. Dette demonstrerer også effekten av endringer i lovgivningen, som den nye loven om biometrisk analyse, som gir rettsvesenet mulighet til å bruke mer avanserte metoder i etterforskningen. Saken i Härnösand er et eksempel på hvordan utholdenhet og bruk av moderne teknologi kan føre til rettferdighet, selv etter mange år. Etterforskningen vil sannsynligvis fortsette med fokus på å sikre ytterligere bevis, avhøre vitner og undersøke den mistenktes mulige motiv. Den endelige avgjørelsen om varetektsfengsling og den eventuelle rettssaken vil avgjøre de neste stegene i denne komplekse og følelsesladde saken, og bringe forhåpentligvis en følelse av avslutning for de pårørende etter en lang periode med usikkerhet og smerte





