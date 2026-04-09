Dobbeltdrap i Sverige: Mann pågrepet etter 20 år

En 45 år gammel mann er pågrepet og siktet for et dobbeltdrap i Sverige som skjedde for over 20 år siden. Pågripelsen kommer etter et DNA-gjennombrudd.

En 45 år gammel mann er pågrepet og siktet for et dobbeltdrap som skjedde for over 20 år siden i Härnösands kommune i Sverige . Hendelsen fant sted den 2. juni 2005. Et samboerpar i 70-årene ble funnet døde på en gård i Brattås. Politiet sikret DNA på åstedet, men saken ble liggende som en såkalt « cold case » i over to tiår.

Denne typen uløste saker er dessverre ikke uvanlige, og krever ofte en kombinasjon av flaks, dedikert etterforskningsarbeid og teknologiske fremskritt for å løses. I dette tilfellet ser det ut til at en kombinasjon av disse faktorene har spilt inn. Nå har et DNA-gjennombrudd ført til pågripelsen, melder TV4. Takket være en ny lov om biometrisk analyse i straffesaker, besluttet påtalemyndigheten å gjenoppta saken. Den nye loven åpnet for bruk av slektsforskningsdatabaser, noe som tidligere ikke var tillatt. Denne metoden har vist seg å være svært effektiv i å identifisere mistenkte i gamle saker. De brukte en slektsforskningsdatabase og fikk treff. – Mannens DNA er sammenlignet med DNA fra sporet som ble sikret på åstedet og har gitt positivt resultat, sier senior påtaleansvarlig Hanna Flordal. Det positive resultatet var avgjørende for å kunne gå videre med siktelsen. Pågripelsen er et betydelig fremskritt i etterforskningen og gir håp om at familien til ofrene endelig kan få svar og oppnå rettferdighet. Les også: Seriemorder erkjenner åtte drap på Long Island. Datteren: Jeg har gåsehud. Mannen ble pågrepet i Sør-Sverige onsdag. Politiet er nå i gang med å avhøre den siktede mannen og samle bevis for å styrke saken. Senest lørdag må påtalemyndigheten ta stilling til om han skal varetektsfengsles. Dette er en viktig avgjørelse som vil avgjøre den umiddelbare fremtiden for saken. – Jeg har gåsehud over hele kroppen. Jeg spurte politiet om hun tullet med meg da hun ringte og fortalte dette, sier datteren til ett av ofrene til SVT Västernorrland. Datterens reaksjon viser den sterke emosjonelle belastningen denne saken har hatt på de etterlatte. DNA-eksperten Johanna Björkman sier til TV4 at saken har vært svært oppmerksom i mange år, og at det trolig finnes andre omstendigheter som knytter gjerningspersonen til drapet. Hun poengterer viktigheten av å fortsette etterforskningen for å avdekke alle relevante fakta og sikre en rettferdig prosess. Videre etterforskningsarbeid vil inkludere analyse av andre bevis, avhør av vitner og en grundig gjennomgang av mannens liv og bevegelser i tiden rundt drapet. Dette vil være avgjørende for å styrke saken ytterligere og sikre at rettferdigheten skjer





Mann utenfor livsfare etter klatreulykke i BærumMannen i 60-årene som mandag falt 15 meter ned fra en fjellvegg på Kolsåstoppen, er utenfor livsfare.

