Dobbeltdrapmannen Anders Eklund planlegger livet på norsk campingplass

Anders Eklund, dømt for to brutale drap i Sverige, ser for seg en ny start i Norge. Men en ny risikovurdering viser at han fortsatt utgjør en alvorlig risiko for gjentakelse.

Den svenske dobbeltdrapmannen Anders Eklund , som nå har byttet navn til Per Anders Gustavson, planlegger en framtid utenfor fengselsmurene følger det av norske politidokumenter som Åsted Norge har fått tilgang til.

Eklund ble i 2008 dømt til livstid for drapet på den ti år gamle Engla Juncosa Höglund i Dalarna og på Pernilla Hellgren (31) i Falun. Mens retten vurderer om han skal få en tidsbestemt straff i stedet for livstid, viser en ny psykiatrisk risikovurdering at han fortsatt har høy grad av gjentakelsesfare.

Han har seksuell interesse for barn og døde, og viser liten innsikt i sine tidligere handlinger. Likevel beskrives hans atferd i fengselet som god, selv om han har hatt problemer med trakassering og vold fra andre innsatte, inkludert et nylig dusøroppgjør mot ham. Advokaten hans, Hanna Lindblom, har ikke kommentert de nye dokumentene. Eklund har en lang historie med vold og overgrep før 2008, men ble først diagnosert med pedofile og nekrofile trekk i forbindelse med den store rettssaken. Foreløpig venter en dom i juni om resemblet av straffen





