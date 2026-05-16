Dokumentarisk om utforkjøring:banden, førstehjelp og politiarbeid!

Trønder-Avisa bringer en dokumentarisk versjon av utforkjøringen like vest for Åre, der en mann og en kvinne kom til å droppe bil i elva. En kamerat til Odd Ragnar Belsvik sprang ned til dem og startet førstehjelp, mens Belsvik stoppet opp for å få kontakt med politiet. Utenrikspolitiet var ikke orientert om ulykken da artikkelen ble skrevet.

Saken oppdateres ÅRE: Svenske nødetat er rykket lørdag ut etter at det ble meldt om en utforkjøring like vest for Åre. – Vi fikk SOS-melding klokka 11.20.

Da var redningstjenesten og ambulansetjenesten på veg til åstedet, sier Leder Robin Grimland ved det svenske politiets Ledningssentral avdeling Jämtland til Trønder-Avisa. Kvinne fløyet med luftambulanse Han forteller at en kvinne er fløyet med luftambulanse til Östersund sykehus, og mannen som var i samme bil blir kjørt til sykehuset i ambulanse. Han bekrefter at de to i bilen er norske statsborgere.

Odd Ragnar Belsvik fra Steinkjer var øyenvitne til ulykken da han kom kjørende like bak ulykkesbilen på tur til Åre. – Bilen foran oss skar ut ved et autovern på ei bru, like før den kom inn til første del av Åre fra norsk side. Det er 40–50 bratte meter ned til elva under brua, og ulykkesbilen trilled rundt og ble delvis stående i elvevannet, sier Belsvik til Trønder-Avisa.

Bisto med førstehjelp Belsvik forteller videre at kameraten han kjørte sammen med, sprang ned til de to i ulykkesbilen og startet førstehjelp. Selv ble Belsvik stående på brua for å få kontakt med politiet. Belsvik mener det tok sju til åtte minutter før redningstjeneste og ambulanser kom. Robin Grimland ved Politiets ledningstjeneste forteller at det foreløpig uklart hva som forårsaket at den norske bilen kjørte ut i elven.

Trønder-Avisa var kl. 14.15 i kontakt med svensk politi som ikke hadde ytterligere informasjon om årsak eller skadeomfang. Norsk politi er så langt ikke orientert om ulykken.





