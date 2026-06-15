Dom i saken mot Marius Borg Høiby - rettsforhandling om løslatelse og elektronisk kontroll

Oslo tingrett har avsagt dom i saken mot Marius Borg Høiby for vold mot Nora Haukland. Forsvarer ber om løslatelse eller i så fall elektronisk kontroll. Rettens behandling av løslatelsesspørsmålet får ny oppmerksomhet etter at en hendelse i fengselet ble avslørt.

Det ble avsagt dom i Oslo tingrett mandag i saken mot Marius Borg Høiby, 29 år gammel, som er dømt for alvorlig vold og mishandling i nære relasjoner mot Nora Haukland.

Etter at dommer Jon Sverdrup Efjestad leste opp et sammendrag av dommen, reiste forsvarer Sekulic en anmodning om at Høiby skal løslates. Spørsmålet om løslatelse ble behandlet umiddelbart etter selve domsavsigelsen, men innholdet i behandlingen var først dekket av et referatforbud som senere ble delvis opphevet. Forsvareren argumenterte for at en eventuell løslatelse ikke ville sette verken Høiby eller hans familie i fare, og påpekte at Høiby er klar over konsekvensene av å bryte kontaktforbudet som er pålagt ham.

Dersom retten skulle nekte løslatelse, ba advokaten om at Høiby i stedet skulle slippes med elektronisk kontroll, noe som i praksis vil bety at han får en fotlenke og må oppholde seg på kronprinsparets eiendom på Skaugum





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