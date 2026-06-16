Dom i Sverige, ny orkidé og globale klimautfordringer dominerer internasjonale nyheter

Svensk domstol dømte en mann for tvangsprostitusjon, australsk mikrobiolog oppdaget en ny orkidé oppkalt etter popartisten Aurora, Iran og USA forbereder nye forhandlinger i Sveits, droner rammer russiske oljeraffinerier, og UNICEF advarer om klima‑relaterte risikofaktorer som rammer over en milliard barn.

En svensk domstol har i tirsdag i Ångermanlands tingsrätt avsagt en streng dom mot en mann i 60‑årene som har holdt sin kone under tvang og tvunget henne til å utføre seksuelle tjenester for minst 120 menn.

Mannen ble først varetektsfengslet i oktober i år, og etter en omfattende etterforskning ble han i enden av saken dømt til fire år og fem måneder i fengsel. Til tross for at han ble frikjent på åtte tiltalepunkter om voldtekt, ble han funnet skyldig i et voldtektsforsøk. Retten bemerket at den påståtte voldtekten var en del av en systematisk utnyttelsesordning som hadde pågått over flere år, og at offeret ble utsatt for både psykisk og fysisk press.

Flere av de mannlige kundene er nå også mistenkt for å ha kjøpt seksuelle tjenester ved flere anledninger, og påtalemyndigheten indikerer at ytterligere tiltaler kan komme i fremtiden. Den dømte har hele veien benektet straffskyld, men dommen markerer et viktig juridisk signal om at tvangsprostitusjon og seksualisert maktmisbruk blir behandlet med alvor i svensk rettssystem. I en helt annen vitenskapelig arena har den australske mikrobiologen og hobbyorkidéentusiasten Robert Mitchell gjort internasjonale overskrifter med oppdagelsen av flere nye orkidéarter.

Sammen med Royal Botanic Gardens of Victoria har han gjennom DNA‑analyse og feltarbeid identifisert en ny art som han har kalt Thelymitra aurorae, oppkalt etter popstjernen Aurora Aksnes. Mitchell beskriver orkidéen som preget av blå flekker på kronbladene, rosa trichomer og en stilistisk likhet med kunstnerens blå øyne og rosa sminkestreker. Projektet startet under koronapandemien, da han begynte å samle inn bilder av uidentifiserbare blomster som han møtte på internett.

Fra dette hobbyprosjektet har han gått videre til formell vitenskapelig publisering, og den nye navngivelsen er et eksempel på hvordan privat initiativ kan berike botanisk kunnskap dersom det får støtte fra institusjonelle forskningsmiljøer. I internasjonal politikk kunngjorde Irans utenriksminister Abbas Araghchi at en ny runde med forhandlinger med USA sannsynligvis starter i Sveits på fredag. Forhandlingene skal gå i hånd med signeringen av en intensjonsavtale som skal forlenge den pågående våpenhvilen i Iran‑krigen.

Araghchi understreket at samtalene også vil omhandle en bredere fredsavtale som skal inkludere et slutt på Israels okkupasjon av Libanon, en posisjon som iransk statlig TV har fremhevet i sin dekning. Til tross for den diplomatiske tonen fra Tehran, har Israels statsminister Benjamin Netanyahu avvist enhver plan om å trekke sine militærstyrker fra Libanon, Gaza eller Syria. I en parallell hendelse har en ukrainsk drone rammet deler av det største oljeraffineriet i Moskva‑regionen, drevet av Gazpromneft.

Ifølge Moskvas ordfører Sergej Sobjanin forårsaket dronen ingen personskader, men brannen og den påfølgende nedstengingen kan ha betydning for den russiske energiforsyningen i flere dager. Samtidig rapporterte lokale myndigheter om en brann ved et oljelager i Krasnodar‑regionen, også utløst av dronevrakrester, men også her ble ingen skadde rapportert.

De økte droneangrepene fra Ukraina har i løpet av det siste året ført til hyppige avbrudd i russisk oljeproduksjon, og myndighetene i Moskva har fremhevet at de har lykkes i å hindre alvorlige forsyningskriser så langt. Et annet kritisk globalt tema blir belyset av UNICEF‑rapporten som viser at 34 millioner barn i Pakistan nå lever under kombinasjonen av tørke, hetebølger og ekstrem varme.

Totalt er 1,1 milliarder barn over hele verden utsatt for tre eller flere av de åtte klimarisikoene som organisasjonen har kartlagt, inkludert kyst‑ og elveoversvømmelser, tropiske stormer, terrengbranner og sandstormer. Rapporten påpeker at nesten alle verdens 2,4 milliarder barn står overfor minst én form for klimarisiko, og at 364 millioner barn er truet av fire eller flere risikofaktorer.

Den mest vanlige kombinasjonen - tørke, hetebølger og ekstrem varme - berører særlig barn i Nigeria, Pakistan og India, og fører til alvorlige helse‑ og ernæringsmessige konsekvenser. I Latin-Amerika viser data fra MapBiomas at Amazonas‑elven har økt vannstanden med 2,6 prosent over normalt i 2025, men at elvens tilstand fortsatt er kritisk på grunn av hyppigere ekstreme værhendelser.

UNICEF advarer om at klimaendringene allerede nå påvirker barnas livskvalitet ulikt på tvers av regioner, og oppfordrer til umiddelbare tiltak for å styrke barns motstandskraft mot klimakatastrofer





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