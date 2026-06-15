Dommen i straffesaken mot Marius Borg Høiby

Marius Borg Høiby står tiltalt for flere alvorlige anklagene, inkludert seksuallovbrudd og mishandling i nære relasjoner. Han har nektet straffskyld for de mest alvorlige anklagene, men erkjent straffskyld for flere av de mindre alvorlige punktene. Dommen kommer mandag, og begge parter får to uker på seg til å avgjøre om dommen skal ankes.

Blir han dømt på alle punkter, kan straffen bli mange års fengsel. Etter dommen kan saken ankes, og varetekten kan fortsette. Innholdet er kvalitetssikret av TV 2s journalister.

Mandag kommer dommen i den mye omtalte straffesaken mot kronprinsesse Mette-Marits sønn, Marius Borg Høiby. Etter flere uker i Oslo tingrett skal retten avgjøre om Høiby er skyldig eller uskyldig i tiltalepunktene han står tiltalt for. Utfallet kan få stor betydning for hvor lang straff han eventuelt må sone - og om han blir sittende i fengsel også etter at dommen er avsagt. Kronprinsparet ble viet av biskop Gunnar Stålsett i Oslo Domkirke i 2001.

Da ble Marius Borg Høiby offisielt en del av den kongelige familien. Begge parter får to uker på seg til å avgjøre om dommen skal ankes. Om dommen ankes, blir det opp til Borgarting lagmannsrett å avgjøre om saken skal tillates fremmet til ankebehandling. Saken kan nektes fremmet dersom lagmannsretten mener anken åpenbart ikke kan føre fram.

Fremmes den, kan det bli full ny runde i retten på et senere tidspunkt. Dersom han blir dømt til fengsel, vil tiden han allerede har sittet i varetekt trekkes fra den endelige straffen. Det er ikke gitt, men det kommer nok litt an på dommen. Foreløpig tyder lite på at retten mener gjentagelsesfaren er redusert.

Det kan tilsi at han blir sittende i varetekt også etter domsavsigelse, men dette er en kontinuerlig forholdsmessighetsvurdering. Han kan til enhver tid begjære seg løslatt. Hvis dommen blir rettskraftig, er det kriminalomsorgen som avgjør hvordan soningen skal gjennomføres. Tidligere har det vært mange som har måttet vente på å starte soningen, på grunn av såkalt soningskø.

Soningskø defineres som ventetid mellom rettskraftig dom og straff. Soningskøer er det ikke så mye av lenger, faktisk. En av hovedgrunnene til det er at veldig mange nå soner hjemme med elektronisk fotlenke. Så om dommen skulle bli rettskraftig, er det fullt mulig at han går rett over på soning fra varetekt.

Høiby har nektet straffskyld for de mest alvorlige anklagene i tiltalten, som seksuallovbruddene og mishandling i nære relasjoner. Samtidig har han erkjent straffskyld for flere av de mindre alvorlige punktene i tiltalten. Inkludert for de fire voldtektene og mishandling i nære relasjoner. De mente at 18 måneders fengsel vil være en passende straff for de forholdene Høiby har erkjent





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Marius Borg Høiby Straffesaken Kronprinsesse Mette-Marit Voldtekt Mishandling Fengsel Soning

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