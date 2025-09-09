Dommer krever Google å dele søkedata, men ikke selge Chrome og Android

En amerikansk dommer har bestemt at Google må dele søkedata med konkurrenter, men avviser kravet om salg av Chrome og Android.

En amerikansk dommer har bestemt at Google må dele søkedata med konkurrenter. Dette vil kunne føre til økt konkurranse innen nettsøk. Dommer Amit Mehta slår i kjennelsen fast at Google skal dele søkedata for å åpne opp markedet for konkurrenter, men samtidig forkasta han kravet fra justisdepartementet om at Google må selge sin nettleser Chrome og operativsystem Android . Dette er resultatet av en fem år lang juridisk kamp mellom Google s foreldresselskap Alphabet og USAs justisdepartement.

Det er sannsynlig at saken vil ta flere år før den er ferdig behandla, dersom Google velger å anke dommerens kjennelse. I en uttalelse etter domsavsigelsen sier Google at de må grundig se gjennom avgjørlsen før de tar noen beslutninger.Under rettssaken har Google-sjef Sundar Pichai uttalt bekymring for at deling av data med konkurrenter, som justisdepartementet har krevd, kan gjøre det mulig for konkurrentene til å kopiere Googles teknologi.





digi_no / 🏆 9. in NO Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

Google Søkedata Konkurranse Chrome Android

Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Google slipper å selge Chrome, men pålegges å dele søkedata med konkurrenterGoogle må dele søkedata med andre, slår en amerikansk dommer fast. Men dommeren gir ikke Trump-administrasjonen medhold i at Google må selge Chrome og Android.

Les mer »

Google slipper å selge Chrome, men pålegges å dele søkedata med konkurrenterGoogle må dele søkedata med andre, slår en amerikansk dommer fast. Men dommeren gir ikke Trump-administrasjonen medhold i at Google må selge Chrome og Android.

Les mer »

Google slipper å selge Chrome, men pålegges å dele søkedata med konkurrenterGoogle må dele søkedata med andre, slår en amerikansk dommer fast. Men dommeren gir ikke Trump-administrasjonen medhold i at Google må selge Chrome og Android.

Les mer »

Google slipper å selge Chrome, men pålegges å dele søkedata med konkurrenterGoogle må dele søkedata med andre, slår en amerikansk dommer fast. Men dommeren gir ikke Trump-administrasjonen medhold i at Google må selge Chrome og Android.

Les mer »

Google slipper å selge Chrome, men pålegges å dele søkedata med konkurrenterGoogle må dele søkedata med andre, slår en amerikansk dommer fast. Men dommeren gir ikke Trump-administrasjonen medhold i at Google må selge Chrome og Android.

Les mer »

Google slipper å selge Chrome, men pålegges å dele søkedata med konkurrenterGoogle må dele søkedata med andre, slår en amerikansk dommer fast. Men dommeren gir ikke Trump-administrasjonen medhold i at Google må selge Chrome og Android.

Les mer »