Dommer stanser Trump-planer for Kennedy Center

Dommer Cristopher Cooper har avgjort at Kennedy Center ikke kan få nytt navn uten Kongressens godkjennelse. Han har også beordret at Trump stanser planen om å stenge senteret i to år for oppussing og utbygging.

I en viktig avgjørelse har dommer Cristopher Cooper kunngjort at Kennedy Center ikke kan få nytt navn uten Kongressen s godkjennelse. Cooper har beordret at alle fysiske skilt med Trumps navn må fjernes, og alle referanser til et 'Trump Kennedy Center ' må ut av offisielt materiale innen 14 dager.

I tillegg har dommeren beordret at Trump stanser planen om å stenge senteret i to år for oppussing og utbygging. Trump kunngjorde i februar at senteret skulle stenge i sommer, og kalte bygningen falleferdig og i desperat behov for renovering. Styret godkjente planen i mars, men Cooper mener de ikke har gjort gode nok forundersøkelser.

Senteret ble opprinnelig oppkalt etter den demokratiske presidenten John F. Kennedy, men i fjor stemte styret, der Trump har fjernet flere medlemmer og satt inn republikanere, for å endre navnet til 'The Donald J. Trump and The John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts'





