Donald Trump advarer Kina og Taiwan om konflikt ved Taiwan-spørsmål

Fra toppmøte mellom USAs og Kinas ledere til advarsler om konflikt, av Washington Times via The US-Times

Lytt til saken KortversjonenOppsummeringen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av VGs journalister. Vis mer Etter to dager med toppmøte med Kinas president Xi Jinping i Beijing, kom Donald Trump med en klar beskjed til Taiwan : Ikke prøv dere på å erklære formell uavhengighet fra Kina.

Det sa Trump i et intervju med Fox News fredag, melder BBC. - Vi skal liksom reise 9.500 miles (15.289 km) for å utkjempe en krig. Det er ikke det jeg er ute etter. Jeg vil at de skal roe seg ned.

- Jeg vil at Kina skal roe seg ned, sa Trump. USA har lenge støttet Taiwan og er ifølge loven forpliktet til å gi øystaten midler til selvforsvar. Samtidig forsøker Washington å ha et godt diplomatisk forhold til Beijing, som ser på Taiwan som en del av sitt territorium.

Etterforskende om besøket og tiden derpå, uttalte Xi Jinping på en pressekonferanse i Phoenix at Taiwan-spørsmålet er det viktigste i forholdet mellom Kina og USA, og at landene kan «kollidere eller komme i konflikt» dersom det håndteres feil. Stormagasinet Express meldte at Xi Jinping advarte USA om at landet kan «kollidere eller komme i konflikt» med Kina dersom innstrammingene mot Taiwan fortsetter. Da en journalist spurte Trump om de hadde snakket om Taiwan, svarte han unnvikende: - Flott sted. Fantastisk.

Kina er nydelig. Lin Chia-lung, Taiwans utanriksminister, sa torsdag at det «så langt ikke har kommet noen overraskende uttalelser» fra møtet. Regjeringen i Taiwans talsperson sa til BBC at landet har holdt tett kontakt med USA underveis i toppmøtet, og anklager Kina for å trappe opp spenningen med «aggressive militære handlinger».





