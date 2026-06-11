Donald Trump: En avtale mellom USA og Iran kan være klar over helgen - En signering kan skje i Europa

Donald Trump sier at en avtale mellom USA og Iran kan være klar over helgen. En avtalesignering kan skje i Europa. Trump sier til reportere i Det ovale kontor at han har snakket med Israels statsminister Benjamin Netanyahu om saken. Han skal også snakke med den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan. En signering av en avtale vil sannsynligvis skje i Europa med visepresident J.D. Vance til stede, ifølge Trump. Trump kom med kunngjøringen få timer etter at han avlyste varslede angrep mot Iran. Tidligere torsdag hadde han truet med at det ville komme nye angrep, som også inkluderte å okkupere øya Kharg, som er i sentrum av eksporten av olje fra Iran. På Truth Social skrev han at USA ville angripe Iran 'veldig hardt'. Iran har gjort en stor avtale, sier presidenten. Iran har ikke kommentert Trumps uttalelser om at de har blitt enige om en avtale. Men en anonym, informert kilde sier til det semi-offisielle nyhetsbyrået Fars at det er 'høyst sannsynlig' at Iran vil godta en avtale gitt at USA allerede har akseptert den.

Donald Trump sier at en avtale mellom USA og Iran kan være klar over helgen. En avtalesignering kan skje i Europa . Trump sier til reportere i Det ovale kontor at han har snakket med Israels statsminister Benjamin Netanyahu om saken.

Han skal også snakke med den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan. En signering av en avtale vil sannsynligvis skje i Europa med visepresident J.D. Vance til stede, ifølge Trump. Trump kom med kunngjøringen få timer etter at han avlyste varslede angrep mot Iran.

Tidligere torsdag hadde han truet med at det ville komme nye angrep, som også inkluderte å okkupere øya Kharg, som er i sentrum av eksporten av olje fra Iran. På Truth Social skrev han at USA ville angripe Iran 'veldig hardt'. Iran har gjort en stor avtale, sier presidenten. Iran har ikke kommentert Trumps uttalelser om at de har blitt enige om en avtale.

Men en anonym, informert kilde sier til det semi-offisielle nyhetsbyrået Fars at det er 'høyst sannsynlig' at Iran vil godta en avtale gitt at USA allerede har akseptert den





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