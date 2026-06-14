Donald Trump feirer 80-årsdag med telefonsamtale med Vladimir Putin og Jared Kushner

Det statskontrollerte russiske nyhetsbyrået Ria skriver at de to presidentene pratet med hverandre, i anledning Donald Trumps 80-årsdag. Ifølge russerne er dette 13. gang de to prater sammen på telefon siden Trump ble gjenvalgt som president. Sist telefonsamtale mellom de to var 29. april. Vil du se neste video? Trump raser: Forlater TV-intervju0:58 Putin roser Trump opp i skyene

Det statskontrollerte russiske nyhetsbyrået Ria skriver på sine nettsider at de to presidentene pratet med hverandre, i anledning Donald Trump s 80-årsdag. Ifølge russerne er dette 13. gang de to prater sammen på telefon siden Trump ble gjenvalgt som president.

Sist telefonsamtale mellom de to var 29. april. Vil du se neste video? Trump raser: Forlater TV-intervju0:58 Putin roser Trump opp i skyene Ifølge Telegram-kanalen til Ria var tonen god, de beskriver den slik: 'Russlands president skjulte ikke sin respekt for Donald Trumps kampvilje, evnen til å tåle slag, til å overvinne hindringer med hell og til iherdig å nå sine mål'.

Ifølge Ria planleger nå Donald Trumps svigersønn, Jared Kushner, og sjefsforhandler Steven Witkoff en tur til Russland i nær framtid. Det blir en travel bursdag for USAs president. Natt til mandag skal han feires med et eget UFC-stevne i hagen til Det hvite hus. Der er hovedkampen mellom franskmannen Ciryl Gane og brasilianeren Alex Pereira.

De to skal gå om tungvektstittelen i MMA-organisasjonen. Tidligere på dagen har Donald Trump også pratet med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. De to har et anstrengt forhold, noe hele verden fikk se etter at Trump og visepresident JD Vance skjelte ut Zelenskyj på det ovale kontor i februar i fjor. Dagens samtale mellom Trump og Zelenskyj gikk ifølge ukrainerne bra, og varte i en halvtimes tid.

De skal ha blitt enige om å snakkes nærmere på G7-møtet i Frankrike som starter mandag. Hold deg oppdatert på krigen i Ukraina med Nettavisens podkast Ukrainapodden. Du kan lytte helt gratis i din favorittpodkastspiller





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