Dokumentene, som strekker seg over mer enn 100 sider, viser at Trump kjøpte for opptil 5 millioner dollar i selskaper som Nvidia, Oracle, Microsoft, Boeing og Costco.

Donald Trump kjøpte aksjer og obligasjoner for titalls millioner dollar i første kvartal, ifølge nye finansielle opplysninger innlevert til den amerikanske etikkmyndighet en. Dokumentene, som strekker seg over mer enn 100 sider, viser at Trump kjøpte for opptil 5 millioner dollar i selskaper som Nvidia , Oracle , Microsoft , Boeing og Costco , melder Bloomberg.

Flere av selskapene er direkte berørt av Trumps politiske beslutninger. Nvidia-sjefen og Boeing-sjefen er begge med i den amerikanske forretningsdelegasjonen som denne uken reiser til Kina med Trump. Nvidia-brikker, som er avgjørende for kunstig intelligens, krever i tillegg godkjenning fra den amerikanske regjeringen for å selges til utlandet.

Langs E24 med Ina Solgte unna i februar Trump hadde også seks transaksjoner knyttet til Intel, et selskap der hans administrasjon forhandlet frem en avtale om å kjøpe en eierandel på 10 prosent for nesten 9 milliarder dollar. De største salgene skjedde 10. februar, da Trump solgte i Microsoft, Meta og Amazon for mellom 5 og 25 millioner dollar per selskap.

Det hvite hus har tidligere sagt at hverken Trump eller hans familie tar investeringsbeslutninger for ham, og at uavhengige forvaltere håndterer porteføljen hans. Trump valgte imidlertid ikke å overføre eiendelene sine til et såkalt «blind trust»En ordning der en person lar en uavhengig forvalter styre pengene eller investeringene sine, uten at personen selv vet hva forvalteren kjøper og selger. da han ble president, slik mange av hans forgjengere gjorde.

Artikkelen er laget ved hjelp fra AI-verktøy og kvalitetssjekket av E24s journalister. Les E24s retningslinjer for AI her





e24 / 🏆 20. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Donald Trump Aksjer Og Obligasjoner Finansiell Informasjon Amerikanske Etikkmyndighet Nvidia Oracle Microsoft Boeing Costco Politiske Beslutninger Kunstig Intelligens Amerikanske Regjeringen Eksport Av Nvidia-Brikker Handlinger Transaksjoner Intel Microsoft Meta Amazon Blind Trust Forvaltere Portefølje Finansiell Informasjon Dokumenter Forhandlinger Kjøp Av Eierandel AI-Verktøy E24 Journalister Retningslinjer For AI

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nå har den 100 år gamle gjødselfabrikken blitt digital– Det sparer oss mye tid på leiting, både i dokumenter og ute i anleggene.

Read more »

Nå har den 100 år gamle gjødselfabrikken blitt digital– Det sparer oss mye tid på leiting, både i dokumenter og ute i anleggene.

Read more »

Nå har den 100 år gamle gjødselfabrikken blitt digital– Det sparer oss mye tid på leiting, både i dokumenter og ute i anleggene.

Read more »

Nå har den 100 år gamle gjødselfabrikken blitt digital– Det sparer oss mye tid på leiting, både i dokumenter og ute i anleggene.

Read more »