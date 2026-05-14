Donald Trump og Xi Jinping møtes i Kina

Donald Trump er på offisielt statsbesøk til Kina, og møtte Kinas president Xi Jinping utenfor Folkets store hall i Beijing. De tok hverandre i hånden, før de begynte å mingle og poserte for kameraene. Etter noen minutter dro de sammen inn i Folkets store hall.

"Bedre enn noen gang"– Jeg har alltid trodd at interessene Kina og USA har til felles veier tyngre enn forskjellene, sier Xi til Trump, ifølge Reuters. Han tar også til orde for at 2026 skal bli et "historisk merkeår" for for forholdet mellom USA og Kina. Trump svarer med at forholdet kommer til å bli "bedre enn noen gang". – Jeg har et fantastisk forhold til Xi, sier Trump.

Foto: Mark Schiefelbein / AP / NTB Trump ble tatt i mot av en storslått seremoni. Store, røde løper var rullet ut. Kinesiske soldater sto oppstilt og bar både det kinesiske og det amerikanske flagget. Til stede var også hundrevis av kinesiske skolebarn.

De sang "velkommen, velkommen, velkommen til Kina" på mandarin, skriver AP. Nesten ti år siden sist Trump landet i Beijing på onsdag. Med seg har han både topper i administrasjonen og en stor næringslivsdelegasjon, blant andre utenriksminister Marco Rubio, forsvarsminister Pete Hegseth, Tesla-sjef Elon Musk og Apple-sjef Tim Cook. Trolig blir handel, toll, krigen i Midtøsten og kunstig intelligens sentrale temaer på toppmøtet.

Også den spente situasjonen rundt Taiwan er ventet å bli et viktig samtaleemne. Taiwan regnes av Kina som en del av sitt territorium, mens USA i praksis støtter øyas selvstyre og har forpliktet seg til å bidra til Taiwans forsvar. Det er nesten ti år siden sist en amerikansk president besøkte Kina. Også den gang var det Trump som møtte Xi Jinping.

Forrige gang de møttes var i Sør-Korea i oktober i fjor. Statsbesøket er ventet å vare over to dager.





