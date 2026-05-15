Donald Trump reiser hjem fra Beijing etter to dager med møter med Kinas president Xi Jinping

Donald Trump reiser fredag hjem fra Beijing etter to dager med møter med Kinas president Xi Jinping. Begge sider omtaler samtalene som produktive, men foreløpig er det få detaljer om nye, bindende avtaler mellom verdens to største økonomier.

KortversjonenOppsummeringen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av E24s journalister. Vis mer Donald Trump reiser fredag hjem fra Beijing etter to dager med møter med Kinas president Xi Jinping.

Begge sider omtaler samtalene som produktive. Men foreløpig er det få detaljer om nye, bindende avtaler mellom verdens to største økonomier. – Det kom ikke særlig mye konkret ut, sier Kelly Chen, makroanalytiker i DNB Carnegie. Hun mener møtet først og fremst bekrefter at USA og Kina forsøker å gå fra konfrontasjon til en mer kompromissorientert linje.

Trump fremstilte møtet langt mer offensivt. Etter samtalene sa han at partene «har løst en rekke forskjellige problemer som andre folk ikke ville greid å løse», etter at presidentene hadde gått tur i rosehagen i Zhongnanhai-komplekset i Beijing. Trump hevdet også at Kina vil investere «flere hundre milliarder dollar» i USA, blant annet gjennom kjøp av amerikansk olje, soyabønner og 200 Boeing-fly.

Kinesiske myndigheter sier på sin side at partene er blitt enige om «en rekke nye overenskomster», men har ikke gitt detaljer på samme nivå. Les også Ukens Investtech: Selg før tallslippet – Betyr ikke så mye økonomisk For Chen er forskjellen i kommunikasjon et tegn på at møtet foreløpig handler mer om retning enn om ferdige avtaler.

– For amerikanerne er det vekt på avtaler om fly, soya og olje, samt mulig bistand til å få slutt på Iran-krigen, sier hun. Men den økonomiske betydningen er foreløpig begrenset, mener hun. – Rent økonomisk betyr det ikke så mye, men de skal i gang med «Board of Investment» og «Board of Trade», sier Chen. Dette er institusjoner som skal følge opp handel og investeringer mellom landene.

Chen peker også på at Xi Jinping etter planen skal besøke USA i september. Hun mener Beijing-møtet derfor bør forstås som starten på en lengre prosess, ikke som et stort gjennombrudd. – Fra kinesisk side handler det om å gå i gang med såkalt «konstruktiv strategisk stabilitet», som skal vare ut Trumps presidentperiode og lenger enn det, sier hun. Les også Dette er årets fondstrender Energi og Iran på bordet Samtidig var ikke handel det eneste temaet i Beijing.

Energi og Iran-krigen ble også sentralt i samtalene. Kina skal kjøpe store mengder amerikansk energi etter toppmøtet, melder CNBC. Bakgrunnen er blant annet frykten for et oljesjokk som følge av Iran-krigen og uroen rundt Hormuzstredet. Kina skal ha kommunisert at landet ønsker en rask løsning på konflikten, og at stredet må holdes åpent.

Olav Chen, leder for allokering og globale renter i Storebrand, sa til E24 i forkant av møtet at høye oljepriser kan ramme både USA og Kina. – Kina er nettoimportør av olje, så fra et økonomisk ståsted har Kina samme interesser som USA om å få ned oljeprisen, sa han. Kina er verdens største oljeimportør, og har lite å tjene på at konflikten i Midtøsten trekker ut.

USA har samtidig ønsket at Beijing skal bidra til å dempe risikoen rundt Iran og energistrømmen fra regionen. Nvidia-løft Også på teknologiområdet kom det signaler om bevegelse. USA har åpnet for salg av Nvidias H200-brikker til ti kinesiske selskaper, melder CNBC. Det skjer samtidig som Nvidia-sjef Jensen Huang har vært i Beijing.

Det kan være et viktig signal i teknologikonflikten mellom USA og Kina. Nvidia er hardt rammet av amerikanske eksportrestriksjoner mot Kina, mens Beijing lenge har ønsket færre begrensninger på avansert teknologi. Kelly Chen mener imidlertid at teknologikappløpet forblir et av de viktigste stridstemaene. – Dette er to stormakter som fortsatt konkurrerer hardt på nesten alle plan: AI, teknologi, økonomi og geopolitisk innflytelse, sier hun.

Samtidig tror hun forholdet kan bli mindre eksplosivt fremover. – Tiden for handelskrig og eskalasjoner ser ut til å være over, men spørsmålet er om de klarer det, sier Chen. Mye gjenstår Til tross for positive signaler på energi og teknologi, kom det ingen bred handelsavtale ut av møtet, skriver BBC. Dermed er flere av de tyngste konfliktlinjene fortsatt uløst: toll, eksportkontroller, teknologi, Taiwan og den bredere rivaliseringen mellom verdens to største økonomier.

Chen mener møtet signaliserer videreføringen av handelsvåpenhvilen og markerer starten på forhandlingene om en roligere fase, men ikke et økonomisk gjennombrudd. – Hvis jeg skulle oppsummert møtet, er dette starten, i løpet av 2026 skal Trump og Xi trolig møtes tre ganger til, sier hun





e24 / 🏆 20. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Donald Trump Kinas President Xi Jinping Møter Produktive Nye Bindende Avtaler USA Kina Fly Soya Olje Iran-Krigen Teknologi Nvidia Eksportrestriksjoner Teknologikappløpet Handelskrig Eksplosjoner Beijing-Møtet Forhandlingene Roligere Fase 2026 Trump Xi Handelsvåpenhvilen Oljesjokk Hormuzstredet Energi Oljepriser Risiko Iran Energistrømmen Zhongnanhai-Komplekset Beijing-Møtet Rosehagen Nvidia-Sjef Jensen Huang Ti Kinesiske Selskaper H200-Brikker Teknologikonflikten Stormakter AI Teknologi Økonomi Geopolitisk Innflytelse

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Trump til Kina med lua i håndaNå drar han på statsbesøk til Beijing som en svakere leder enn Kinas diktator Xi Jinping.

Read more »

Kinas president Xi Jinping møter Donald Trump i BeijingKinas president Xi Jinping tok imot Donald Trump utenfor Folkets store sal da den amerikanske presidenten kom til toppmøtet i den kinesiske hovedstad.

Read more »

Donald Trump og Xi Jinping møtes i Kina - Kina krever gjenåpning av internasjonale sjørutene og at Iran-avtale forhandlesKinas president Xi Jinping tar natt til fredag i mot Donald Trump ved Zhongnanhai, Kinas svar på Det hvite hus. Kort tid før møtet kommer en talsperson for de kinesiske myndighetene med kraftig skyts rettet mot USA i kinesiske medier. Donald Trump og Xi Jinping møtes ved det kinesiske kommunistiske partiets hovedkvarter natt til fredag norsk tid. Kina krevde også at de internasjonale sjørutene gjenåpnes så snart som mulig, og at det gjøres felles innsats for å sikre stabiliteten i globale forsyningskjeder.

Read more »

Donald Trump hevder Kina kalte USA for en nasjon i tilbakegang under besøket i BeijingUSAs president Donald Trump hevder at Kinas president Xi Jinping kalte USA for en nasjon i tilbakegang under Trumps besøk i Beijing. Trump mener uttalelsen siktet til perioden da Joe Biden var president mellom 2021 og 2025.

Read more »