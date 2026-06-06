Donald Trump's Decorated White House: A New Detail Revealed by Lara Trump

Lara Trump, the president's eldest daughter, has revealed a new detail in her father's renovation of the White House. She points out a small gold-colored medalion attached to the wall under a mirror, indicating the president's fondness for such decorations. The article also mentions other extravagant changes made by Trump, such as the addition of gold ornaments, the tripling of the number of paintings on the walls, and the installation of flags, statues, and other ornaments.

Donald Trump har satt sitt preg på Det hvite hus med gull, statuer og byggeprosjekter. Nå avslører svigerdatteren Lara Trump en detalj som viser hvor langt presidentens forkjærlighet for dekorasjoner strekker seg.

USAs president Donald Trump har ikke vært redd for å gjøre endringer i Det hvite hus under sin tid som president. Han har revet deler av østfløyen, lagt stein i rosehagen og fylt Det ovale kontor med gull, gull og mer gull. Nå kan Trumps svigerdatter, Lara Trump, avsløre en ny detalj i presidentens renovering av Det hvite hus.

I en video hun har lagt ut fra Rosehagen peker hun på en liten gullfarget medaljong som er festet til veggen under et speil. - Slik skjønner du hvor du er. Presidenten er svært glad i disse medaljongene. De finnes overalt – til og med i dusjen, avslører Lara Trump.

PEKER UT DETALJEN: Ifølge Trumps svigerdatter Lara Trump finnes denne medlajongen 'overalt' i Det hvite hus. Skjermdump: @laraleatrump / Instragram Den gullfargede medaljongen er utformet som det amerikanske presidentseglet, med den karakteristiske ørnen i midten. Detaljen er bare et lite eksempel på hvordan Trump har satt sitt preg på Det hvite hus og Washington D.C. om Trumps store endringer i Det ovale kontor. Kanalen meldet at presidenten hadde tredoblet antall malerier på veggene og stappet inn flagg, statuer og ornamenter.

SKAPER REAKSJONER: Denne Trump-detaljen fra Det ovale kontor har skapt reaksjoner. Video: NTB. Reporter: Vegard Krüger Og det var gull overalt. Gullmedaljonger, gullørner, gullspeil - til og med fjernsynskontrollen var pakket inn i gull, skrev kanalen.

Endringene har vakt oppsikt i Washington. Trump har lenge hatt sansen for gullfargede detaljer og overdådig interiør, noe som også preget eiendommene hans i New York og Florida før han ble president. I sin andre periode har han tatt med seg deler av den estetikken inn i Det hvite hus.

Presidenten har satt i gang byggingen av et nytt ballrom til anslagsvis 400 millioner dollar ved Det hvite hus, varslet en omfattende oppgradering av området rundt Lincoln-monumentet og ønsker å bygge en 76 meter høy 'uavhengighetsbue' inspirert av Triumfbuen i Paris. I skrivende stund står det en UFC-octagon utenfor Det hvite hus. Samtidig pågår det en rettslig strid om framtiden til Trump Kennedy Center.

LINCOLN MEMORIAL: Trump har satt i gang en omfattende oppgradering av det ikoniske speilbassenget mellom Lincoln-monumentet og Washington-monumentet. Foto: Aaron Schwartz / UPI / Shutterstock / NTB UFC: En midlertidig UFC-arena er reist på plenen utenfor Det hvite hus i forbindelse med Trumps 80-årsfeiring. Foto: Aaron Schwartz / UPI / Shutterstock / NTB BALLROM: Byggingen av Trumps nye ballrom ved Det hvite hus er i gang. Prosjektet er anslått å koste rundt 400 millioner dollar.

Foto: Jose Luis Magana / AP / NTBF Prosjektene har møtt motstand fra både kulturvernere og politiske motstandere. Kritikere mener presidenten setter sitt eget preg på historiske områder og landemerker og bruker store summer samtidig som mange amerikanere sliter med høye priser på mat og drivstoff





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