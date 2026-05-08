Donald Trump's hands: Miscolored and possibly bruised, sparking health concerns

Several images of the hands of US President Donald Trump were captured during a military parade at the White House on Wednesday. The images show discoloration and what appears to be bruises on the president's hands, raising questions about his health. The Lincoln Project, a group of Republican politicians, tweeted, 'Every journalist should ask what the hell is going on with this guy's health that they're not telling us about.'

Bilder ble fanget av flere byråfotografer under en markering av militærmorsdagen i Det hvite hus onsdag. De viser misfarging og det som ser ut til å være blåmerker på den amerikanske presidentens hender.

Det har fått flere til å stille spørsmål om 79-åringens helse, skriver blant annet REAGERER: Da USAs president, Donald Trump, spilte golf 23. august, var det noe helt annet som fikk oppmerksomhet enn golfspilingen. Det ble i fjor kjent at Trump har kronisk venetrombose, endring i blodårene som typisk gir hevelser. Ifølge administrasjonen og presidentens lege er blåmerkene vanlige og ufarlige. Uff da!

Begge Trumps hender er misfargede i dag, og den ene ser også ut til å ha blåmerker, skrev han. Også California-guvernør Gavin Newsoms pressekontor reagerte på bildene på X, med et foto og en emoji som signaliserer «se på dette». The Lincoln Project, en Trumpkritisk gruppe med republikanske politikere, som har over 2,8 millioner følgere, skrev på X: - Hver eneste journalist burde spørre hva faen som foregår med denne fyren sin helse som de ikke forteller oss om.

HÅNDHILSER: Donald Trump håndhilser beviselig på veldig mange mennesker. Det skal være en av årsakene til skadene på hånda. Foto: Julia Demaree Nikhinson / AP / NTB Trump ble i april 2025 undersøkt av lege Sean Barbabella, som konkluderte med at presidenten er ved god helse. Presidenten er den skarpeste, mest tilgjengelige og energiske presidenten i amerikansk historie.

President Trump møter flere amerikanere og håndhilser på daglig basis enn noen annen president i historien, sier han ifølge The Daily Beast.





