Donald Trump's Vision for the US Military: Space Force and Global Dominance

Donald Trump's vision for the US military focuses on expanding missile defense, modernizing strategic air power, replenishing depleted arsenals, and strengthening the military's presence in space. The strategy is centered around Space Force, the sixth branch of the US military established during Trump's first term.

Donald Trump s visjon for det amerikanske forsvaret sentrerer seg om å utvide missilforsvaret, modernisere strategisk luftmakt, gjenoppbygge tømte våpenlagre og styrke landets militære tilstedeværelse i verdensrommet.

Det skriver avisen Newsweek. - Vi skal oppnå totalt Space Force-dominans, skriver Trump på Truth Social. Sentralt i strategien står Space Force, den sjette greinen av USAs væpnede styrker som Trump etablerte i sin første presidentperiode. Ifølge romforsvarets egen formålsparagraf skal etaten jobbe for å beskytte USAs 'frihet til å operere i verdensrommet, og holde det sikkert, stabilt og tilgjengelig for militær rommakt og nye bølger av innovasjon.

- Vi vinner i verdensrommet, på jorden, og alle steder i mellom, skrev Trump på Truth Social i forbindelse med en rakettoppskytning i april. For å sikre denne utviklingen signerte presidenten i desember en presidentordre som skal garantere 'amerikansk overlegenhet i verdensrommet'. Ordren innebærer blant annet å utvikle og demonstrere prototyper på neste generasjons missilforsvarsteknologi innen 2028, noe som skal gi en progressiv og vesentlig styrking av landets samlede luft- og missilforsvar.

Den er også ment å sikre USAs tilstedeværelse i verdensrommet.

'Overlegenhet i rommet' er et mål på nasjonal visjon og viljestyrke, heter det i ordren





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