Donald Trump-seddel: Hillary Clinton advarer mot Trumps økonomiske politikk

Hillary Clinton advarer mot Trumps økonomiske politikk og kritiserer presidenten for sitt ønske om en 250 dollarsseddel med et portrett av seg selv. Hun mener at seddelen vil være en symbolsk handling som kun vil kunne brukes til å kjøpe bensin og egg.

Donald Trump kan gjerne ha litt penger på lur, her med en 50 dollarseddel stikkende opp av baklomma. Planen er at seddelen skal prydes av ansiktet til sittende presidenten.

Tidligere utenriksminister, førstedame og presidentkandidat for Demokratene, Hillary Clinton, tar nå til sosiale medier. Der kommer hun med et kraftig spark i retning presidenten. – Når Trumps presidentperiode går mot slutten vil dette kun være nok til å kjøpe noen liter bensin og en kartong egg, skriver Hillary Clinton i et syrlig Facebook-innlegg der hun har delt et bilde av Trump på en 250 dollarsseddel.

Det har stormet internt blant de som har ansvaret for å trykke penger i USA etter at administrasjonen begynte å kreve prototyper av seddelen. Den profilerte direktøren for trykkeriet, Patricia Solimene, satte foten ned og advarte om store juridiske og praktiske hindre, ifølge The Washington Post. Kort tid etter at hun nektet å etterkomme kravene, ble Solimene brått fjernet fra stillingen sin. Flere eksperter advarer nå om at en slik pengeseddel vil være i direkte strid med gjeldende amerikansk lov.

Siden 1866 har det nemlig vært strengt forbudt å avbilde levende personer på landets valuta. For at Trump-seddelen skal kunne bli en realitet, kreves det et eget vedtak og lovendring i Kongressen. Lovforslaget er allerede lagt frem av republikanere, men har foreløpig strandet i komitearbeidet. Samtidig opplyser kilder i trykkeriet at prosessen med å godkjenne, designe og sikre en helt ny seddel mot forfalskning vanligvis tar mellom seks og ti år.

